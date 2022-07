https://mundo.sputniknews.com/20220726/una-delegacion-civil-brasilena-viaja-a-washington-nadie-sabe-mas-de-golpes-de-estado-que-eeuu-1128708052.html

Una delegación civil brasileña viaja a Washington: "Nadie sabe más de golpes de Estado que EEUU"

Una delegación civil brasileña viaja a Washington: "Nadie sabe más de golpes de Estado que EEUU"

Una comisión de entidades civiles brasileñas está en Washington esta semana para discutir con funcionarios estadounidenses lo que califican como un "riesgo de... 26.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-26T14:09+0000

2022-07-26T14:09+0000

2022-07-26T14:09+0000

américa latina

brasil

eeuu

elecciones

golpe de estado

jair bolsonaro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107612/42/1076124254_0:79:2530:1502_1920x0_80_0_0_ed68c509a8f9c94a190b20e82da289b3.jpg

El grupo que reúne a organizaciones nacionales e internacionales con agendas vinculadas a los derechos humanos —como la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), el Instituto Vladimir Herzog y Conectas— se reunirá con el senador Bernie Sanders, candidato a la presidencia de EEUU en 2016 y 2020 por el Partido Demócrata, y con el congresista Jamie Raskin, también demócrata, que forma parte de la comisión especial que investiga la invasión del Capitolio el 6 de enero de 2021.Sin embargo, si EEUU ha tenido problemas para gestionar sus propias elecciones, ¿por qué es una referencia para Brasil en este sentido? ¿No debería Brasil demostrar suficiente madurez e independencia para resolver sus problemas internos?Según expertos consultados por Sputnik Brasil, no se puede minimizar el papel de Estados Unidos en las elecciones latinoamericanas. Afirman que aunque el país necesita buscar su autonomía, muchos líderes políticos y de la sociedad civil siguen viendo el apoyo o el rechazo del país norteamericano como un factor capaz de influir en el proceso electoral.Para el politólogo y profesor de relaciones internacionales Bruno Lima Rocha "es indiscutible que, en la relación de fuerzas en América Latina, Estados Unidos ejerce un poder sobre el país". Señala que la influencia estadounidense en Brasil, al igual que en sus vecinos, se produce no solo de forma cultural y simbólica, sino también de forma concreta, con una injerencia histórica en los procesos políticos.Según el experto, el hecho de que EEUU haya indicado que no admitirá la impugnación del resultado electoral en Brasil "es una especie de respaldo a la victoria electoral".La semana pasada, un día después de que el presidente Jair Bolsonaro volviera a cuestionar el sistema electoral brasileño en una reunión con diplomáticos extranjeros, la Embajada de Estados Unidos en Brasilia dijo que las elecciones en el país son un "modelo" para el mundo."Las elecciones de Brasil, que se celebran con un sistema electoral e instituciones democráticas probadas a lo largo del tiempo, sirven de modelo para las naciones del hemisferio y de todo el mundo", dijo la Embajada estadounidense en un comunicado.Para el profesor de relaciones internacionales, Estados Unidos, del mismo modo que ahora apoya el proceso electoral brasileño, ya ha demostrado que sabe cómo influir negativamente en las elecciones y los procesos políticos de los países del continente americano.Según el especialista, no existe "ninguna razón lógica" para que las entidades brasileñas acudan a EEUU a defender las elecciones del país. En su opinión, los estadounidenses podrían venir a Brasil para estudiar el sistema electoral y entender cómo funcionan el Tribunal Superior Electoral (TSE) y las urnas electrónicas, y no al revés."Lo que ocurre no es un problema de si el sistema electoral es más o menos eficiente, sino de analizar de forma anticipada las relaciones internacionales en caso de que tengamos un levantamiento de la ultraderecha en Brasil por un intento de autogolpe de Bolsonaro y los militares", dijo."Este movimiento no es estatal"Robson Valdez, investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Brasilia (UNB), señala que el grupo que viaja a Washington representa los intereses de la sociedad civil, preocupada por el actual escenario electoral.Sostiene que las entidades no están vinculadas al Estado brasileño y que, por tanto, "es legítimo que busquen defender sus intereses ante otros organismos y gobiernos".El especialista señala que EEUU ha pasado por un proceso de debilitamiento político, pero sigue siendo la "principal potencia militar y económica del planeta". Para él, aunque muestran signos de deterioro, su "poder estructural sigue siendo muy fuerte".El investigador recuerda que la Cumbre de las Américas evidenció el "fiasco" estadounidense, con la incapacidad de liderazgo en el continente, pero Estados Unidos "sigue teniendo gran influencia en Brasil", donde tiene inversiones.Evalúa que, para EEUU, "es conveniente que Brasil tenga un gobierno razonablemente estable, con instituciones que funcionen, para que puedan producirse intercambios comerciales y empresariales"."El movimiento de la sociedad civil no está directamente relacionado con el Estado brasileño. Es un movimiento difuso, es difícil controlar estas relaciones. No fue el Ministerio Público el que pidió ayuda oficial a Brasil. Es un movimiento que la gente considera necesario para mostrar al mundo y a Estados Unidos que el presidente está tratando de desacreditar las elecciones para justificar que no acepte una eventual derrota en las presidenciales de octubre", afirmó.

https://mundo.sputniknews.com/20220714/la-confesion-de-bolton-una-confirmacion-a-casi-200-anos-de-la-doctrina-monroe-1128316560.html

https://mundo.sputniknews.com/20220725/1128684824.html

https://mundo.sputniknews.com/20220724/bolsonaro-lanza-su-campana-con-tono-mesianico-bajo-el-lema-de-libertad-verdad-y-fe--fotos-video-1128657625.html

brasil

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

brasil, eeuu, elecciones, golpe de estado, jair bolsonaro