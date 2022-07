https://mundo.sputniknews.com/20220726/moscu-niega-haber-renunciado-a-las-negociaciones-con-kiev-1128706842.html

Moscú niega haber renunciado a las negociaciones con Kiev

Moscú niega haber renunciado a las negociaciones con Kiev

ENTEBBE (UGANDA) (Sputnik) — Rusia nunca renunció a las negociaciones con Ucrania, declaró el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. 26.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-26T13:40+0000

2022-07-26T13:40+0000

2022-07-26T13:40+0000

internacional

serguéi lavrov

la gira de serguéi lavrov por áfrica

rusia

ucrania

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/1122614929_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_f158a69c70894876fae59bed96f7eb2d.jpg

El canciller ruso recordó que Moscú aceptó la propuesta de negociaciones en el inicio de la operación militar de Rusia en territorio ucraniano, y para el 29 de marzo las consultas llegaron a "una etapa muy interesante", cuando Kiev presentó un proyecto del acuerdo de paz y Rusia lo respaldó."Pero desde entonces no recibimos respuesta alguna, aunque, reitero, aceptamos su postura, por lo general", destacó.Rusia, apuntó, tiene la información de que EEUU, el Reino Unido y países europeos "prohibieron a los ucranianos que mantengan negociaciones con nosotros sobre este acuerdo".Desde su punto de vista, la pregunta sobre por qué Kiev no acepta mantener consultas con Moscú debe ser redirigida a Washington.El ministro ruso comentó que pocas horas después de mencionar en una entrevista que Rusia no tiene prejuicios sobre negociaciones con Ucrania, EEUU afirmó que no es el momento apropiado para que Kiev negocie con Moscú.Las repúblicas de Donetsk y Lugansk, reconocidas previamente por Moscú, solicitaron ayuda a Rusia para defenderse de los ataques intensos de las tropas ucranianas. El 24 de febrero, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en respuesta a esta solicitud decidió lanzar una operación especial militar.Según el Kremlin, los objetivos de la operación especial son "desmilitarizar y desnazificar" Ucrania.Desde aquel entonces Moscú y Kiev celebraron varias vueltas de negociaciones para lograr un acuerdo que ponga fin a la operación rusa. La última ronda de estas tuvo lugar el 29 de marzo en la ciudad turca de Estambul a puerta cerrada.El jefe de la delegación rusa, Vladímir Medinski, informó tras aquella reunión que Ucrania presentó una serie de propuestas en las que acepta no unirse a alianzas militares, incluida la OTAN, a cambio de garantías de seguridad por parte de varios Estados.Sin embargo, el pasado 7 de abril, el canciller Lavrov denunció que en el borrador del proyecto de acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, presentado por Kiev, aparecen cláusulas que difieren de las propuestas hechas en Estambul.A mediados de mayo, Putin calificó de "prácticamente suspendido" el proceso negociador entre Rusia y Ucrania, y responsabilizó a Kiev de que "no se muestra interesado en un diálogo serio y constructivo".

https://mundo.sputniknews.com/20220720/lavrov-eeuu-y-el-reino-unido-arman-a-ucrania-para-empujar-a-rusia-contra-europa--1128490559.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

serguéi lavrov, la gira de serguéi lavrov por áfrica, rusia, ucrania, europa