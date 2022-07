https://mundo.sputniknews.com/20220726/mexico-recupero-casi-9000-piezas-de-patrimonio-historico-y-cultural-1128728108.html

México recuperó casi 9.000 piezas de patrimonio histórico y cultural

México recuperó casi 9.000 piezas de patrimonio histórico y cultural

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — México ha recuperado casi 9.000 piezas del patrimonio histórico y cultural durante tres años y medio del sexenio del presidente... 26.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-26T21:35+0000

2022-07-26T21:35+0000

2022-07-26T21:35+0000

américa latina

méxico

marcelo ebrard

arqueología

🎭 arte y cultura

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/105345/98/1053459869_3:0:4910:2760_1920x0_80_0_0_dd9cd2c4c0f0797aa4040edcec59ad5f.jpg

Las autoridades mexicanas trabajan a través de tres estrategias: en primer lugar, entrega voluntaria, es decir, "concientizar, insistir, con quienes son los, o tienen los derechos o la propiedad de diferentes tipos de colecciones".La segunda línea de recuperación consiste en decomisos, vía la aplicación de la ley, prosiguió Ebrad.Y la tercera, es "la cancelación de subastas, que esto no se había hecho, no se había logrado hasta ahora, de esta etapa", añadió.Cancelación de subastasAcerca de la cancelación de subastas, el canciller explicó que tradicionalmente, en términos de derecho internacional el principio que rige es que cada país tiene que comprobar que el origen de las piezas subastadas es ilegal."Pero ahora México ha defendido la tesis o la doctrina de que quien subasta debe demostrar el origen legal de lo que está subastando y no al revés, de suerte que hemos logrado ya cancelar algunas subastas", prosiguió.En entrega voluntaria se han logrado diversos acuerdos con museos extranjeros y ahora se ha logrado que ciudadanos que tienen diferentes tipos de colecciones las reintegren a México.Al respecto, informó que, este martes, el consulado en Barcelona cerró un acuerdo para "la recuperación de 2.522 piezas arqueológicas a México, que ya están en nuestro territorio",Ese patrimonio ya fue entregado al Instituto Nacional de Antropología e Historia."Esta es la más importante recuperación de piezas arqueológicas por vía de la restitución de sus originales dueños, lo único que nos han pedido es mantener en reserva el nombre de la familia que tenía estas piezas", detalló.El responsable diplomático destacó el decomiso de 428 piezas en el que participaron agentes de protección aduanas y fronteras de Portland, noroeste de EEUU, donde la fórmula de decomiso se hizo con "un acto imperativo por parte de la autoridad".Mencionó los decomisos en Italia, que motivaron a condecorar con la Orden Mexicana del Águila Azteca al Comandante de la Recuperación del Patrimonio Cultural en Italia, Roberto Ricardi.En cancelación de subastas, destacó finalmente dos: una lograda por la embajada mexicana en Bruselas, Bélgica, que llevó a la restitución de varias piezas de alto valor.La segunda fue la cancelación de la subasta en Nueva York, con el apoyo del fiscal de distrito, que pretendía poner a la venta 16 manuscritos robados del Archivo General de la Nación de México entre 2014 y 2017.

https://mundo.sputniknews.com/20220610/eeuu-devuelve-a-mexico-tesoros-arqueologicos-mayas-zapotecas-y-teotihuacanos-1126536747.html

https://mundo.sputniknews.com/20220616/mexico-detiene-subasta-en-eeuu-de-un-documento-que-pertenecio-a-hernan-cortes-1126863087.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, marcelo ebrard, arqueología, 🎭 arte y cultura