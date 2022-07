https://mundo.sputniknews.com/20220726/el-canciller-hungaro-cuestiona-la-decision-de-la-ue-de-reducir-consumo-de-gas-en-un-15-1128720479.html

"Infundada, inútil e inviable": Hungría se opone a la decisión de la UE de reducir consumo de gas

"Infundada, inútil e inviable": Hungría se opone a la decisión de la UE de reducir consumo de gas

BUDAPEST (Sputnik) — La decisión de la Unión Europea (UE) de reducir el consumo de gas en un 15% adoptada el 26 de julio durante una reunión de los ministros... 26.07.2022, Sputnik Mundo

Más aún, la validez jurídica de la referida propuesta es cuestionable porque crea una extraña situación legal "cuando las cuestiones energéticas de un país son determinadas por otro país", explicó el canciller."Desde nuestro punto de vista, los tratados de la Unión Europea estipulan de forma clara que la elaboración del balance energético de los Estados miembros es una competencia nacional, lo que significa que sólo un Estado miembro puede decidir cuánta energía utiliza para sus propias actividades. La seguridad del suministro energético también es una competencia nacional, la responsabilidad de esto no recae en la Comisión Europea (CE)", insistió Szijjarto.También agregó que esa propuesta es perjudicial, ya que podría darse la situación de que haya gas en los depósitos húngaros, pero que los consumidores no puedan utilizarlo "porque alguien en Bruselas así lo decidió".El 20 de julio, la CE propuso un plan para reducir el consumo de gas en Europa en un 15% hasta la próxima primavera boreal, alegando que el bloque comunitario se expone a nuevos recortes en el suministro de gas procedente de Rusia. Según la institución europea, "el Kremlin está utilizando sus exportaciones de gas como arma", acusación que Moscú siempre ha negado.La propuesta fue tratada este martes 26 de julio por los titulares de Energía de la UE después de que una docena de países europeos se opusieran a la iniciativa calificándola de "ineficaz e injusta".Se acordó que la medida sigue siendo voluntaria, aunque el Consejo de la UE, siguiendo una recomendación de la CE, puede decretar alerta ante una posible interrupción drástica de los suministros de gas o un crecimiento excepcionalmente alto de la demanda.Al mismo tiempo, algunos países quedan exentos de la reducción obligatoria del consumo, en concreto aquellos cuyos sistemas gasísticos no están conectados con otras naciones europeas.Lo mismo se aplica a los países que no tienen sus redes eléctricas sincronizadas con el sistema de electricidad europeo, y que dependen mucho del gas para producir la energía eléctrica.

