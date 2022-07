Donald Trump afirma que ganará "por tercera vez" la presidencia de EEUU en 2024

https://mundo.sputniknews.com/20220726/donald-trump-afirma-que-ganara-por-tercera-vez-la-presidencia-de-eeuu-en-2024-1128730863.html

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que volverá a competir por la presidencia en las elecciones de 2024 e insistió en que ganó su... 26.07.2022, Sputnik Mundo

El magnate participó en un evento organizado en Nueva York por la America First Policy Institute en el que se presentaría la llamada America First Agenda, un programa político parecido al impulsado por Trump durante su mandato creado por sus simpatizantes.Durante su intervención, Trump consideró que su país "está de rodillas" y dejó de ser una autoridad mundial, además de que enfrenta varios problemas como la inflación, la inmigración y pérdida de respeto a las instituciones, principalmente la de la Policía que, dijo, "no hacen su trabajo por miedo a ser encarcelados".El expresidente estadounidense insistió en que en 2020 ganó la reelección y declaró que tendría que volverlo a hacer en 2024, en un escenario en el que el Partido Republicano gane las elecciones del próximo noviembre."Competí una vez y gané, lo hice una segunda y lo hice mucho mejor teníamos millones y millones más. Y será una desgracia para la historia durante mucho tiempo. Tendremos que hacerlo otra vez", declaró Donald Trump.Tras su declaración, el exmandatario acusó que se debe hacer una "corrección política" para sacar "todas las teorías raciales de izquierda fuera de nuestro ejército para volver a pelear y ganar guerras", incluida la seguridad de las fronteras."Empezando con nuestras nuevas mayorías en el Congreso el próximo año y continuar con el siguiente presidente republicano, necesitamos todo el esfuerzo para vencer la violencia criminal en Estados Unidos y en verdad vencerla, ser severos, y sucios y mezquinos si es necesario", declaró el magnate.

