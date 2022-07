https://mundo.sputniknews.com/20220726/auge-y-caida-de-la-red-el-canal-de-television-mas-confiable-para-los-chilenos-1128729935.html

Auge y caída de La Red, el canal de televisión más confiable para los chilenos

La señal, propiedad del conglomerado multinacional de medios Albavisión, comunicó en enero de este año que venía arrastrando pérdidas millonarias desde 2020. Y en mayo, los trabajadores del canal emitieron un comunicado acusando que muchos de ellos no habían recibido sueldos ni pago de sus seguros sociales hace meses. Esta precarización no solo afectó al equipo técnico, sino que también a los periodistas e incluso, a los rostros visibles del canal.Hace 50 días, tras una asamblea del sindicato, los empleados votaron y aprobaron una huelga de brazos por tiempo indefinido, provocando entre otras cosas, la suspensión de la programación en directo y la renuncia del director del canal, el periodista chileno Víctor Gutiérrez."Con este producto logré bajar 30 kilos. Es una maravilla. ¡Llamé ya!". Este tipo de testimonios es lo único que hoy se puede ver al sintonizar La Red, que pasó de ser el canal de televisión más confiable para los chilenos, según encuestas, a uno sin contenido donde solo pasan informerciales todo el día, y uno que otro capítulo de Plaza Sésamo u otro programa envasado.Andrés Giordano fue durante años un dirigente sindical y desde marzo es diputado de la coalición oficialista Apruebo Dignidad (izquierda). El parlamentario, que se ha dedicado a apoyar a los trabajadores de La Red en sus peticiones, dijo a Agencia Sputnik que llevará el caso a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, que él integra, para fiscalizar eventuales prácticas antisindicales."Una proporción altísima de los trabajadores que fueron despedidos estaban sindicalizados. La mayoría de ellos ha debido recurrir a sus ahorros o pedir préstamos para poder subsistir y eso nos alarma y nos preocupa. Nosotros pondremos todas nuestras herramientas en el Congreso a disposición de ellos", afirmó.Lo más grave, explicó el diputado, es que el despido masivo se realizó justo antes de que iniciara la negociación colectiva entre la empresa y los empleados, periodo en que por ley rige un fuero sindical protector. Aquello generó protestas y movilizaciones de los funcionarios.Con la reputación del canal herida, sin programación y con casi un cuarto de sus trabajadores despedidos, muchos pensaban que la señal desaparecería o sería vendida. Sin embargo, los medios nacionales aseguraron que Remigio Ángel González, el multimillonario empresario mexicano-guatemalteco dueño de Albavisión, está buscando reestructurar la compañía, bajo la promesa de que saldará todas las deudas y situaciones pendientes con los trabajadores.De esta manera, el canal que adquiriera una enorme notoriedad nacional tras el estallido social de 2019, destacando con una línea editorial progresista e independiente y distanciándose de manera evidente de la prensa tradicional con periodismo de investigación y programas culturales, está hoy siendo acusada de prácticas antisindicales."La lógica mercantil que financia a los canales de televisión es muy dañina. Es absolutamente lamentable que un canal que se consideraba el más creíble hoy esté siendo denunciado por este tipo de prácticas. Además, hay que explicar que el prestigio del canal no lo forjaron solamente los ejecutivos con su línea editorial, sino que fueron los trabajadores los que lo hicieron posible. Los mismos trabajadores a los que hoy no se les está pagando", añadió Giordano.Medio independienteEn marzo de este año, el Consejo Nacional de Televisión publicó una encuesta sobre confianza en la TV abierta chilena y dejó en evidencia que La Red era el canal más confiable para los chilenos y chilenas.Así, se mostraba que La Red, un pequeño canal de bajo presupuesto que fue creado recién en 1991, superaba en credibilidad a gigantes como Canal 13 o la estatal TVN, canales de alto presupuesto que transmiten contenido desde los años 60.Ese prestigio lo consiguió de dos maneras: primero, al ser un canal pequeño, con audiencia de nicho y pocos auspiciadores, se permitió entregar durante años un contenido diferente al de los medios tradicionales, con menos censura y más libertad editorial. Y el segundo hito fue la contratación del periodista Víctor Gutiérrez para encabezar al equipo.Gutiérrez es conocido por haber investigado casos como las denuncias de abuso del cantante estadounidense Michael Jackson o el caso Claudio Spiniak, una red de pederastia en Chile. El periodista llegó a La Red justo después del estallido social, protestas que remecieron al país en todos los ámbitos y donde los canales tradicionales de televisión fueron duramente cuestionados por la ciudadanía, acusados de no abordar de manera cabal las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en ese periodo.La Red tomó la batuta con una línea editorial que no criminalizaba el movimiento social. Emitió diversos reportajes de periodismo investigativo denunciando casos de corrupción e indagando los abusos que cometían las empresas privadas en Chile. Además, instaló programas diarios de conversación política, una temática que muchos otros canales omitían.Este y otro tipo de contenidos generó un remezón entre el gran empresariado, quienes denunciaron que el canal estaba adoptando una ideología política que no representaba a todos los chilenos. Algunas empresas decidieron retirar sus auspicios y avisos, y hasta hoy los ejecutivos de La Red acusan que eso fue una de las razones que llevaron a la estación a su actual crisis financiera.Los trabajadores aseguraron que se mantendrán movilizados hasta que se regularice su situación. "Nos hemos visto absolutamente precarizados y abandonados por un canal que hasta hace poco tiempo era considerado el más confiable por sus televidentes", dijeron en el comunicado en que criticaron el despido de sus 45 compañeros.El Sindicato de La Red anunció que llevará el caso a los tribunales de justicia si la empresa no responde a sus demandas y ya se están haciendo asesorar por abogados para comenzar a armar una posible acción judicial.

