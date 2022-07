https://mundo.sputniknews.com/20220726/alberto-fernandez-recuerda-a-eva-peron-en-el-70-aniversario-de-su-muerte-1128724645.html

Alberto Fernández recuerda a Eva Perón en el 70 aniversario de su muerte

Alberto Fernández recuerda a Eva Perón en el 70 aniversario de su muerte

BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ensalzó la figura histórica de Eva Perón, segunda esposa del tres veces presidente...

En "tiempos muy difíciles", el mandatario aseguró que el mejor homenaje a Eva Perón era "volver a poner en funcionamiento los hoteles que ella administró, para que los chicos y las chicas y las familias argentinas menos pudientes tuvieran un lugar de regocijo"."Si alguien conoció los derechos de los que menos tienen, ese alguien se llamó Eva Perón", afirmó el gobernante.El mandatario mencionó una de las frases que se atribuyen a Eva Perón, "donde hay una necesidad hay un derecho", y aseguró que esta mujer, ícono del peronismo, "tenía la ética que otros no tienen y la ética de la solidaridad que otros no tienen"."Contra todos ellos luchó Eva y todos ellos hasta el día de hoy están presentes: son los que especulan con los precios, los que hacen faltar mercaderías especulando con que los precios suban, son los que manipulan los precios de los supermercados, son los que promueven la inflación haciéndole sentir a la gente que la moneda se va a devaluar, son los que esperan que la Argentina se debilite y se devalúe para vender lo que tienen que vender cuando la Argentina los necesita para poder seguir produciendo, para poder seguir dando trabajo", enfatizó.Eva María Duarte nació el 7 de mayo de 1919 y falleció el 26 de julio de 1952 debido a un cáncer de cuello de útero, cuando tenía 33 años.Quien se ha convertido en una de las personalidades más influyentes en la historia de Argentina "luchó por una patria justa, libre y soberana, una gran ambición que debemos tener y por la que nunca debemos claudicar", asumió Fernández.Actriz en sus comienzos, la popularidad de Evita Perón se consagró tras convertirse en primera dama y encarar una intensa labor social."Siete años en la vida pública de una sociedad le bastaron a Evita para volverse imborrable en nuestras almas", señaló el presidente argentino.Como emblema del peronismo, Evita "renunció a todos los honores", puesto "que lo único que quería era que su nombre sea una bandera que se levante ante las voces de los que quieren oprimir al pueblo argentino", sostuvo Fernández.El jefe de Estado reafirmó que su primera obligación era con quienes estaban más abajo, y aseguró que cumpliría ese mandato, "como ordenó Evita y como enseñó Perón"."Primero los desposeídos, los que no tienen voz, los desamparados: a todos ellos vamos a ponerlos en marcha para que recuperen el trabajo, un empleo formal, para que disfruten de los derechos que los trabajadores tienen gracias a Perón y Evita", señaló.En el final de su discurso, Fernández recordó que tras el golpe de Estado contra Perón en 1955, las fuerzas militares escondieron el cadáver de Evita en el intento de evitar que fuera utilizado por los seguidores del peronismo para reivindicar su figura, lo que llevó a que su cuerpo embalsamado fuera mutilado y destrozado antes de mandarlo fuera del país."Tan enorme fue su figura que hasta después de muerta la persiguieron, secuestraron su cadáver, lo llevaron lo más lejos posible, la enterraron con otro nombre en algún lugar de Italia, y debieron pasar 20 años para que vuelva a su tierra", sostuvo Fernández.Tras un periplo que lo llevó por Italia, Francia y España, el cadáver de Evita regresó a Argentina en 1976 y recibió la sepultura que hasta entonces no había tenido.

