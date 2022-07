https://mundo.sputniknews.com/20220725/un-piloto-ruso-revela-como-la-inteligencia-ucraniana-trato-de-reclutarlo-con-torpeza-1128681531.html

Un piloto ruso revela cómo la inteligencia ucraniana trató de reclutarlo con torpeza | Video

Un piloto ruso revela cómo la inteligencia ucraniana trató de reclutarlo con torpeza | Video

El Centro de Relaciones Públicas del Servicio Federal de Seguridad —FSB, por sus siglas en ruso— publicó un video donde un piloto ruso cuenta sobre el intento... 25.07.2022, Sputnik Mundo

"Me contactó un hombre ofreciendo dinero para secuestrar aviones rusos y llevarlos a Ucrania. Al principio, la información que recibí de este desconocido la tomé como una broma. Pero al continuar la comunicación, quedó claro que estaba hablando con un representante de los servicios especiales ucranianos y sus aliados occidentales", confesó el piloto.A los pilotos rusos les pidieron envenenar a sus propios navegantes con clofelina y luego entregarlos a Kiev como criminales de guerra.A cambio de esto, a los pilotos les ofrecieron montañas doradas y pasaportes de países europeos. "Se me prometió una vida adinerada en el extranjero. Pero todos entendemos perfectamente que es imposible y que allí no tenemos amigos entre ellos", subrayó el piloto.Además, los servicios de inteligencia de Ucrania estaban dispuestos a enviar por mensajería instantánea mapas de sus propios sistemas de defensa aérea y otras instalaciones militares. Según el piloto, esta información ayudó en la operación especial.Este 25 de julio el FSB ruso frustró una operación de los servicios especiales de Ucrania que tenía por objetivo robar aeronaves militares. Según informó el FSB, el servicio de inteligencia militar ucraniano había prometido pagar hasta dos millones de dólares a un piloto ruso por secuestrar un avión de combate. Al mismo tiempo, la parte ucraniana reveló a Rusia los esquemas de las instalaciones de defensa aérea y los aeródromos de Ucrania.Entre los datos entregados se encontraban las zonas de defensa aérea al sureste de Ucrania, los esquemas de los aeródromos Ozernoe (región de Chernígov) y Starokonstantínov (región de Jmelnitski), el mapa de altitud del aeródromo circundante Priluki (región de Chernígov) y el mapa de altitud de la región circundante de Zhitomir.Además, se reveló que es en las zonas pobladas de Ucrania donde se concentra el mayor número de sistemas de misiles antiaéreos portátiles.Rusia lanzó una operación militar en Ucrania el 24 de febrero para "proteger a las personas que han sido sometidas a abusos y al genocidio del régimen de Kiev durante ocho años", según el presidente Vladímir Putin. El objetivo es "desmilitarizar y desnazificar a Ucrania" y llevar a juicio a todos los criminales de guerra responsables de "sangrientos crímenes contra la población civil" en Donbás.Según un comunicado del Ministerio de Defensa ruso, las Fuerzas Armadas están golpeando únicamente la infraestructura militar y las tropas ucranianas y, a partir del 25 de marzo, han completado las principales tareas de la primera etapa: reducir significativamente el potencial de combate de Ucrania.

