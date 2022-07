https://mundo.sputniknews.com/20220725/mesa-de-dialogo-en-panama-alcanza-primer-acuerdo-limite-al-precio-de-los-alimentos-1128679624.html

Mesa de diálogo en Panamá alcanza primer acuerdo: límite al precio de los alimentos

Mesa de diálogo en Panamá alcanza primer acuerdo: límite al precio de los alimentos

Las organizaciones sociales que lideran las protestas en Panamá lograron que el Gobierno de Laurentino Cortizo acepte poner un tope al precio de 72 productos... 25.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-25T18:21+0000

2022-07-25T18:21+0000

2022-07-25T18:21+0000

américa latina

panamá

laurentino cortizo

inflación

protestas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0f/1123129181_0:474:2731:2010_1920x0_80_0_0_30c0b1d6b702eb7a4f19034969c1063d.jpg

Las negociaciones entre el Gobierno de Panamá y las organizaciones sociales que impulsan protestas desde hace varias semanas alcanzaron un primer acuerdo en uno de los ocho puntos que integran la Mesa del Diálogo por Panamá, instalada para intentar desactivar las protestas.Según informó el Gobierno panameño, las reuniones que se dieron durante el fin de semana del 23 y 24 de julio permitieron que las partes alcanzaran un "consenso" en siete puntos vinculados a la disminución del costo de la canasta básica de alimentos, la reivindicación número 1 de la lista de ocho que las organizaciones sociales presentaron a las autoridades.El acuerdo alcanzado establece acciones para asegurar que no suba el precio de 72 productos de la canasta básica de alimentos, entre los que se encuentran arroz, pan, diferentes tipos de pescado, salchichas, pollo, verduras y legumbres.También aparecen productos de limpieza y de tocador, como hipoclorito de sodio o papel higiénico.Algunos de los productos tendrán un 'precio tope' para evitar subas mientras otros directamente recibirán un subsidio para garantizar que se mantengan en precios bajos. A una porción menor de la lista se le aplicará un 'margen de comercialización', de manera de limitar la escalada de precios.Según el Gobierno de Panamá, el acuerdo permite que el costo total de la canasta básica tenga una disminución del 30%, algo equivalente a unos 80 dólares.A la salida de las negociaciones, representantes de las organizaciones sociales valoraron que el acuerdo finalmente comprende 72 artículos, una cifra similar al total de 89 reclamado por los manifestantes.El diario local La Estrella de Panamá apuntó que, sin embargo, las partes no alcanzaron acuerdos en otros aspectos de la negociación por los alimentos, como incluir "márgenes de utilidades máximos para los intermediarios" de forma de que su rentabilidad no afecte excesivamente el precio de la canasta básica.Los puntos que quedan por saldar serán vueltos a analizar en el marco de una comisión conformada por las partes para trabajar también en la conformación de una 'canasta básica saludable'.Ahora, el Gobierno y las organizaciones sociales deberán continuar discutiendo los otros siete puntos del pliego con reivindicaciones. En la lista aparecen pedidos clave como una rebaja del precio del combustible o una baja en el precio de los medicamentos, entre otros.

https://mundo.sputniknews.com/20220715/quienes-lideran-las-protestas-en-panama-contra-el-gobierno-de-cortizo-1128370299.html

https://mundo.sputniknews.com/20220718/panama-en-pie-de-lucha-1128425583.html

panamá

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

panamá, laurentino cortizo, inflación, protestas