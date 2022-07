https://mundo.sputniknews.com/20220725/lavrov-no-me-sorprende-que-se-distorsione-la-posicion-rusa-sobre-el-acuerdo-firmado-en-estambul-1128667853.html

Lavrov: Europa está cumpliendo la voluntad de Washington en su propio detrimento

Lavrov: Europa está cumpliendo la voluntad de Washington en su propio detrimento

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, hizo declaraciones sobre el acuerdo de Estambul y la situación de la UE, en el marco de su visita a Congo. 25.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-25T12:58+0000

2022-07-25T12:58+0000

2022-07-25T13:16+0000

economía

serguéi lavrov

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0a/1126554982_0:0:3030:1705_1920x0_80_0_0_2de55fc6690f976ff1156290e5adc0b1.jpg

Europa, en la situación en torno a Ucrania, está haciendo la voluntad de Washington en su propio detrimento, aseguró Lavrov. "Cada día que pasa queda claro a qué mundo libre quieren arrastrar los dirigentes polacos a Ucrania, cuando toda Europa ha obedecido sin rechistar el dictado de Estados Unidos, cumple la voluntad de Washington en enorme detrimento de su propia economía, de su propia esfera social. Este es el mundo libre, tiene un precio", destacó Lavrov durante una conferencia de prensa conjunta tras las conversaciones con el ministro de Asuntos Exteriores congoleño.El canciller ruso, Serguéi Lavrov, sostuvo que no hay nada en los documentos del levantamiento de las restricciones a las exportaciones rusas y de la ayuda de Rusia a la exportación de grano ucraniano que prohíba a Moscú continuar con su operación especial atacando objetivos militares."Nuestros colegas occidentales, en principio, ya se han vuelto hábiles en la capacidad de presentar cualquier noticia de forma distorsionada, únicamente de forma que pueda ser utilizada contra Rusia, lo que ya no me sorprende", afirmó Lavrov durante una rueda de prensa conjunta tras las conversaciones con el ministro de Asuntos Exteriores congoleño, en respuesta a una petición para que comentara las valoraciones occidentales sobre el ataque ruso a un barco ucraniano en el puerto de Odesa. "Si hablamos del episodio que usted ha mencionado, que tuvo lugar en Odesa, no hay nada en los compromisos que ha asumido Rusia, incluso como parte de los acuerdos firmados el 22 de julio en Estambul, que nos prohíba continuar la operación militar especial destruyendo infraestructuras militares y otros objetivos militares", subrayó Lavrov.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

serguéi lavrov, rusia