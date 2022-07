https://mundo.sputniknews.com/20220725/kremlin-el-ataque-a-la-infraestructura-militar-del-puerto-de-odesa-no-afecta-exportacion-de-grano-1128665408.html

Kremlin: el ataque a la infraestructura militar del puerto de Odesa no afecta exportación de grano

Kremlin: el ataque a la infraestructura militar del puerto de Odesa no afecta exportación de grano

El ataque a la infraestructura militar del puerto de Odesa no puede ni debe afectar la exportación de grano ucraniano, comunicó el Kremlin. 25.07.2022, Sputnik Mundo

El ataque "se centró exclusivamente en la infraestructura militar. No tuvo nada que ver con la infraestructura que se utiliza para cumplir con los acuerdos [firmados en Estambul] y exportar granos. Por lo tanto, esto no puede ni debe afectar de ninguna manera el inicio del proceso de envío", declaró el 25 de julio el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.Los objetivos militares —una lancha militar y un almacén con los misiles antibuque Harpoon— fueron destruidos en el puerto el 23 de julio con los misiles de crucero rusos Kalibr. Al poco tiempo después del ataque, las autoridades ucranianas acusaron a Rusia de haber destruido los almacenes del trigo que espera a ser exportado. Sin embargo, los testigos del ataque que grabaron varios videos revelaron que los objetivos militares destruidos con un ataque preciso se encontraban a una considerable distancia de la infraestructura implicada en el manejo y exportación del trigo. El único video de las secuelas del ataque muestra la lancha militar en llamas. La parte ucraniana no presentó prueba alguna de que la infraestructura relacionada al trigo haya sido afectada de alguna manera. Algunas organizaciones internacionales y representantes de Estado occidentales se apresuraron en acusar a Rusia de haber incumplido el acuerdo firmado en Turquía. Sin embargo, según la información disponible, dichos acuerdos solo libraban de ataques las infraestructuras relacionadas con la exportación del trigo, así como una garantía de que las aguas territoriales de Odesa no serían aprovechadas por los militares rusos tras el desminado.

