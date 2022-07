https://mundo.sputniknews.com/20220725/hina-advierte-a-washington-de-fuertes-medidas-si-pelosi-viaja-a-taiwan-1128661917.html

Сhina advierte a Washington de "fuertes medidas" si Pelosi viaja a Taiwán

China ha lanzado duras advertencias privadas al Gobierno de Biden sobre el posible viaje a Taiwán de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de... 25.07.2022, Sputnik Mundo

De acuerdo con esas fuentes, las señales que manda China son "significativamente más fuertes que las amenazas que Pekín ha hecho en el pasado" cuando estaba descontento con las acciones o la política de EEUU sobre Taiwán.Varias personas apuntan que la Casa Blanca estaba tratando de evaluar si China estaba haciendo amenazas serias o intentaba presionar a Pelosi para que abandonara su viaje.La controversia sobre el viaje ha despertado la preocupación de los aliados de Washington, que temen que pueda desencadenar una crisis entre Estados Unidos y China, según varias personas conocedoras de la situación.El posible viaje y las posturasNancy Pelosi, de 82 años, había planeado originalmente visitar Taiwán en abril pasado, pero dio positivo al coronavirus, por lo que el viaje se pospuso indefinidamente. A continuación, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Zhao Lijian, le deseó suerte e instó a Washington a no posponer, sino a cancelar la visita a la isla, que Pekín considera suya.A ojos de China, este viaje —uno de los de más alto nivel a la isla en años— es toda una provocación porque socavaría gravemente la soberanía y la integridad territorial del país. Y como tal, "tendría graves consecuencias", según anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores de China en un comunicado.Personas informadas de los asuntos de seguridad nacional en Taipéi dijeron que el riesgo de que Pekín intensifique notablemente la agresión militar en respuesta a la visita de Pelosi era más pronunciado que el año pasado, dada la creciente tensión."Antes el gánster llevaba traje, pero ahora está sacando directamente el cuchillo", dijo un alto funcionario taiwanés, según la publicación de The Financial Times.Por su parte, en lo que se refiere a la decisión final de EEUU, esta aún no ha sido tomada. Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de EEUU, y otros altos funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional se oponen al viaje por el riesgo de escalada de tensión en el estrecho de Taiwán, según lo manifiestan dos personas familiarizadas con el debate.Por su parte, el coordinador de Comunicaciones Estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional (NSC), John Kirby, señaló que el equipo del Consejo proporcionó a Pelosi "contexto, hechos e información geopolítica relevante", anotando que la presidenta de la Cámara de Representantes toma sus propias decisiones.

