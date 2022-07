https://mundo.sputniknews.com/20220725/diputados-de-derecha-en-chile-presionan-al-gobierno-para-expulsar-extranjeros-condenados-1128674931.html

Diputados de derecha en Chile presionan al Gobierno para expulsar extranjeros condenados

Diputados de derecha en Chile presionan al Gobierno para expulsar extranjeros condenados

SANTIAGO (Sputnik) — Un grupo de diputados del opositor partido Unión Demócrata Independiente de Chile (derecha) presentó una serie de iniciativas de ley para... 25.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-25T16:36+0000

2022-07-25T16:36+0000

2022-07-25T16:36+0000

américa latina

chile

ley

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106612/87/1066128772_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_87d14966c6101cfb866b22568c05a222.jpg

Los parlamentarios redactaron este paquete de proyectos de ley argumentando dos cosas: que la actual ley de migración, si bien contempla expulsiones, no abarca todos los delitos; además, aseguran que el Ejecutivo no está haciendo uso de su facultad administrativa para ejecutar la expulsión de migrantes condenados que tengan residencia en Chile."En los últimos meses el Gobierno solo ha expulsado cuatro personas por el método administrativo, y todos los demás extranjeros condenados por delitos han sido expulsados por los tribunales de justicia. Lo que buscamos es obligar al presidente que decrete todas las medidas posibles y que use todas sus facultades y queremos obligarlo a través de la ley", dijo el legislador.Uno de los proyectos de ley que ya presentaron los diputados al Congreso le otorga un plazo máximo de 60 días al Gobierno para decretar la expulsión inmediata de todos los migrantes que estén condenados por delitos cometidos en el país; el segundo obliga a los tribunales de justicia a sustituir el cumplimiento de la pena en una cárcel chilena por la expulsión, impidiendo que la persona pueda reingresar a Chile en un plazo de 20 años, y el tercero amplía el catálogo de delitos por los que se puede expulsar, añadiendo hurtos, robos, microtráfico y otros.Leal y los demás parlamentarios de oposición que impulsaron estas medidas enviaron una carta a La Moneda (sede de Gobierno) pidiendo al presidente Gabriel Boric que patrocine y le otorgue urgencia legislativa a los proyectos, asegurando que este tema debe tener apoyo transversal y no solo de la derecha.La primera moción que será discutida en el Congreso es la que obliga al presidente Boric a gestionar las expulsiones pendientes y futuras, y se espera que esta misma semana inicie sus primeros trámites en las distintas comisiones de la Cámara de Diputados.

https://mundo.sputniknews.com/20220725/proyecto-de-nueva-constitucion-en-chile-sube-su-aprobacion-ciudadana-1128675060.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chile, ley