Corea del Sur busca restablecer el diálogo de defensa con Japón

Corea del Sur busca restablecer el diálogo de defensa con Japón

SEÚL (Sputnik) — Las autoridades surcoreanas buscan reiniciar el diálogo con Japón sobre los intercambios bilaterales relacionados con la defensa, congelados...

Según el texto, este diálogo se estancó en 2018 en medio de los enfrentamientos entre los dos países asiáticos.En diciembre 2018, la cooperación en materia de defensa se redujo considerablemente después de que un avión de patrullaje japonés, que estaba sobrevolando a baja altitud sobre un buque de guerra surcoreano, le acusara de bloquear su radar de control de tiro.Corea del Sur rechazó haber amenazado al avión japonés. Los dos países intentaron resolver sus diferencias sobre este tema durante reuniones a varios niveles, pero no lo han conseguido.Aparte de eso, las relaciones entre Seúl y Tokio tuvieron otras crisis en los últimos años.Las piedras angulares fueron la disputa territorial sobre las rocas de Liancourt, así como las llamadas "mujeres de consuelo" y la mano de obra coreana forzada en las plantas japonesas durante la Segunda Guerra Mundial.Tokio pagó a Corea del Sur 500 millones de dólares en 1965 a título de compensación de los daños ocasionados durante la guerra, suponiendo eliminar con eso todas las contradicciones. Pero el tema de "mujeres de consuelo" volvió a plantearse hace unos años y solo la presión ejercida por EEUU obligó a Tokio y Seúl a llegar a un acuerdo que se firmó en 2015 con el fin de solucionar "de modo definitivo e irrevocable" el problema en cuestión.Pero el acuerdo se suscribió durante la presidencia de Park Geun-hye, quien tuvo que dimitir por un escándalo de corrupción, bajo el nuevo presidente, Moon Jae-in, el fondo a que Japón ya había transferido hacia aquel momento cerca de 9 millones de dólares, quedó disuelto y la solución del problema se congeló.Japón afirma al mismo tiempo que hasta el momento no se ha presentado ninguna documentación oficial que confirme la existencia de la prostitución forzosa y expuso esta posición suya en la ONU en numerosas ocasiones.Conforme al acuerdo de diciembre de 2015 Japón se comprometió a pagar a las ex "mujeres de consuelo" mil millones de yenes (cerca de 9 millones de dólares) a condición de que tal acto se reconozca como "la solución definitiva e irreversible" del problema. La parte surcoreana aceptó esta fórmula.A finales de 2018 la corte surcoreana obligó las empresas japonesas Nihon Steel, Fujikoshi Corporation y Mitsui Heavy Industries, que utilizaron a los coreanos como mano de obra forzada de durante la Segunda Guerra Mundial, a pagar indemnizaciones a los afectados. Tokio afirmó que todas las indemnizaciones ya fueron pagadas en 1965, suponiendo que una parte de los 500 millones de dólares fuese dirigida a los afectados.No obstante, los fondos fueron asignados al desarrollo de la economía e infraestructura, y los afectados siguen solicitando recompensa en los tribunales. Tokio opina que el demandante debe ser el Gobierno de Corea del Sur y no las empresas japonesas.Asimismo, no se han pagado las indemnizaciones, aunque la corte incautó los activos de estas compañías en Corea del Surю

