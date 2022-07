https://mundo.sputniknews.com/20220725/argelia-lamenta-la-ausencia-de-siria-en-la-liga-arabe-1128673816.html

Argelia lamenta la ausencia de Siria en la Liga Árabe

Argelia lamenta la ausencia de Siria en la Liga Árabe

EL CAIRO (Sputnik) — La ausencia de Siria en la Liga de Estados Árabes (LEA) es perjudicial para la actividad de todo el bloque, declaró el ministro de... 25.07.2022

El 24 de julio, Lamamra llegó a la capital siria, Damasco, en su primera visita oficial en seis años.Señaló que por ahora se necesita establecer vínculos entre Argelia y Siria y se está preparando ya una reunión de una comisión intergubernamental.En esta reunión, los dos países prevén firmar una serie de acuerdos.Mekdad, por su parte, afirmó que su país ya está cooperando con Argelia y varios otros países de la región pese a estar suspendido de la Liga Árabe.Siria perdió su condición de miembro de la Liga Árabe en noviembre de 2011, después de que estallara el conflicto armado en el país, momento en el que varios países árabes retiraron a sus embajadores de Damasco.Durante todo este tiempo, Siria, que es uno de los Estados fundadores de la Liga Árabe, no participó en el trabajo de la organización.A su vez, la Liga Árabe no participó en las negociaciones sobre la solución de la crisis en Siria, a pesar de que se trata de un país clave del mundo árabe.En enero, Mekdad declaró que restaurar la membresía de Siria en la Liga Árabe no era una prioridad para Damasco, pero las autoridades sirias trabajan para establecer y fortalecer las relaciones con los países árabes.El secretario general del bloque, Ahmed Aboul Gheit, enfatizó en marzo pasado que la reintegración de Siria depende del consenso de todos los Estados miembros, algo que por ahora no existe.

