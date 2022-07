https://mundo.sputniknews.com/20220725/amlo-asegura-que-eeuu-financia-la-oposicion-al-proyecto-de-tren-maya-1128677944.html

AMLO asegura que EEUU financia la oposición al proyecto Tren Maya

AMLO asegura que EEUU financia la oposición al proyecto Tren Maya

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó al Gobierno de Estados Unidos de estar detrás de los grupos opositores a la construcción del tramo... 25.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-25T17:52+0000

2022-07-25T17:52+0000

2022-07-25T17:52+0000

américa latina

méxico

política

tren maya

andrés manuel lópez obrador

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1128678162_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_a66a2571f1d63f438cf8c668ec3733c5.jpg

Durante su conferencia matutina del 25 de julio, López Obrador aseguró que no se está incurriendo en desacato ni se arriesga a funcionarios públicos a ser acreedores a una sanción penal, tras ordenar la reanudación de los trabajos de construcción de la obra mencionada al declararla como materia de seguridad nacional, pese a que un juez suspendió los trabajos.Al respecto, el mandatario mexicano señaló que se tomó esta decisión ya que "desde la Ciudad de México y diversos puntos del país hay pseudoambientalistas financiados por el Gobierno de Estados Unidos y nos promueve estos amparos".El político mexicano incluso acusó al empresario Claudio X. González, al exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) José Ramón Cossío, y a la académica María Amparo Casar de ser algunas de las figuras que promueven los amparos y las protestas contra el Tren Maya, pese que no se tienen conflictos con los pobladores de la zona por donde pasará el proyecto y nunca se han pronunciado en favor del medio ambiente."No les importaba convertir la zona turística en zona petrolera, en entregar a extranjeros todo ese litoral (del Golfo de México), y ahora resulta de que no pueden dormir […], es como cuando Claudio (X. González) traía la campaña en contra de la educación pública y a favor de la reforma educativa y decía que le preocupaban mucho los niños. No si son muy hipócritas", acusó López Obrador.

https://mundo.sputniknews.com/20220719/el-gobierno-de-mexico-declara-obras-del-tren-maya-como-asunto-de-seguridad-nacional-1128460149.html

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, política, tren maya, andrés manuel lópez obrador, eeuu