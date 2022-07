Braga Netto, el general del Ejército que será el "vice de los sueños" de Bolsonaro

https://mundo.sputniknews.com/20220725/1128684824.html

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, confirmó el 24 de julio que su candidato a vicepresidente en las elecciones de octubre será... 25.07.2022, Sputnik Mundo

"Él participa conmigo en todo lo posible, confieso que es el 'vice' de mis sueños dada su trayectoria", decía Bolsonaro hace unos días. Braga Netto entró en el Gobierno en 2020 como ministro de la Casa Civil (una especie de jefe de gabinete) y un año después asumió la cartera de Defensa.En su currículum también destaca el cargo de interventor bajo el mandato de Michel Temer (2016-2018), cuando el estado de Río de Janeiro (sureste) vivió una crisis de seguridad que obligó al Gobierno a decretar una intervención federal. Braga Netto, que ya fue el coordinador de Defensa de los Juegos Olímpicos de 2016, estuvo al frente de esa operación.Entre 2016 y 2019 fue comandante militar del Este, lo que significa que bajo su mando tenía a todas las tropas de los estados de Río de Janeiro, Minas Gerais y Espírito Santo. Con su traslado a los pasillos del poder en Brasilia a partir de 2020, Braga Netto se convirtió en uno de los consejeros más fieles del presidente.Uno de los momentos clave para conquistar la confianza de Bolsonaro se produjo durante la gestión de los meses más críticos de la pandemia, cuando Braga Netto no tuvo problemas en asumir un incómodo papel al frente de un grupo de combate al COVID-19 que el presidente creó para tratar de eclipsar al entonces popular ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, que clamaba casi en solitario contra la política negacionista del Gobierno.Bolsonaro, que desconfía de la mayoría de los políticos aliados que le rodean, dice tener fe ciega en este militar de 65 años, en parte por el pasado que comparten. Los dos se formaron en la Academia Militar de las Agujas Negras y en la Escuela de Educación Física del Ejército. El presidente cree que alguien como él no le traicionaría en un eventual proceso de impeachment.A pesar de su importancia en la cúpula del Gobierno, a sus 65 años, Braga Netto es un gran desconocido para la opinión pública brasileña; sus entrevistas y comparecencias públicas son muy escasas, y se sabe poco sobre sus opiniones personales. Los analistas consideran que es un hombre clave en los movimientos golpistas a los que Bolsonaro intenta atraer a las Fuerzas Armadas.Normalmente, la elección del número dos de la fórmula presidencial tiene que ver con cálculos de estrategia política; el candidato a vice es de un partido diferente al del presidente para agrandar la base de apoyo. También se busca un perfil algo diferente para atraer al mayor número de electores posible. Pero en la forma de hacer política bolsonarista nada es como antes.Esta es la primera vez en la historia de Brasil en que candidato a presidente y a vice pertenecen a la misma formación (Partido Liberal). Por segunda vez, Bolsonaro escoge a un militar. En 2018 tuvo muchas dificultades para encontrar un nombre y al final optó por otro general retirado, Antonio Hamilton Mourao, con el que acumuló no pocos rifirrafes a lo largo de estos tres años y medio.Al elegir a Braga Netto para las elecciones de 2022, Bolsonaro hizo oídios sordos a quienes le recomendaban que optase por una mujer, sobre todo por la ministra de Agricultura, Tereza Cristina da Costa. Se esperaba que ella, con una actitud más afable y conciliadora, ayudara a que Bolsonaro avanzara entre el electorado femenino, donde tiene un serio problema. Según diversas encuestas, alrededor del 60% de las mujeres brasileñas rechaza a Bolsonaro. A pesar de las recomendaciones, Bolsonaro escogió seguir su intuición y convocar al militar, un perro fiel en quien puede confiar.

