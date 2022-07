https://mundo.sputniknews.com/20220723/parlamento-cubano-aprueba-codigo-de-las-familias-y-se-sometera-a-referendum-en-septiembre-1128632603.html

Parlamento cubano aprueba Código de las Familias y se someterá a referéndum en septiembre

Parlamento cubano aprueba Código de las Familias y se someterá a referéndum en septiembre

LA HABANA (Sputnik) — La Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento) de Cuba aprobó el proyecto de ley del Código de las Familias y será sometido a...

"Los diputados acabamos de aprobar el Código de las familias. El referendo será el domingo 25 de septiembre. Hacen bien en llamarlo "Código de los afectos", porque ha desarrollado algo realmente novedoso: el afecto como valor jurídico", subrayó el presidente en su cuenta en Twitter.Este proyecto de ley, que sustituirá al aprobado en 1975, se debatió ampliamente en la consulta popular realizada del 1 de febrero al 30 de abril, en la que participaron más de 6.4 millones de ciudadanos de la isla.En opinión de expertos, el nuevo Código busca lograr más equidad, derechos y beneficios para la familia como célula principal de la sociedad.Entre las novedades de la nueva ley está la ruptura con los cánones de la familia tradicional, como establece la cultura patriarcal, la amplificación del concepto familiar, el reconocimiento de los derechos de cada uno de sus integrantes, el respeto a la libre elección en los modelos de convivencia, y sobre todo el protagonismo de los niños a la hora de refrendar sus derechos.De acuerdo a sus impulsores, protege a los menores, la juventud, los adultos mayores y las personas en situación de discapacidad; no impone modelos, sino que refleja a la sociedad actual, y la diversidad que ampara no es otra que la existente al interior de las familias cubanas.Entre los temas que generaron mayor número de propuestas durante la consulta popular están el matrimonio, incluido el igualitario; la responsabilidad parental, la adopción, la gestación solidaria, la autonomía progresiva, el orden de los apellidos y la discriminación y violencia en el ámbito familiar, así como la filiación asistida.En su intervención ante los diputados reunidos en el noveno período ordinario de sesiones del parlamento, el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta, resaltó el carácter histórico de llevar a referéndum el nuevo Código de las Familias, pues por primera vez en su historia constitucional Cuba aprueba el ejercicio efectivo de un referendo legislativo.Por su parte, el ministro de Justicia, Oscar Silvera, explicó ante el legislativo las modificaciones realizadas a la versión número 25 de este proyecto de ley, que fue aprobado para ser sometido al juicio del pueblo.Destacó que durante la consulta popular, el documento recibió el respaldo de más de un 61,96% de los participantes en las discusiones, y explicó que en su redacción definitiva no fueron tomados en cuenta los criterios que vulneran los derechos consagrados en la Constitución de la isla y en los tratados internacionales de los que Cuba es firmante.

