Los videos inéditos que grabó Trump un día después del asalto al Capitolio

Los videos inéditos que grabó Trump un día después del asalto al Capitolio

Un inédito video del expresidente de Estados Unido, Donald Trump, grabado un día después del ataque al Capitolio en Washington, fue revelado como parte de las... 23.07.2022

El material corresponde a una toma desechada del mensaje que el exmandatario republicano emitió horas después de que una turba de manifestantes atacara el Congreso de Estados Unidos mientras los legisladores validaban el triunfo de Joe Biden como nuevo presidente. Las imágenes —difundidas por las autoridades legislativas y en poder de la mayoría de la prensa estadounidense— muestran a Donald Trump en una negativa permanente a aceptar que las elecciones ya terminaron y que resultaron a favor de su contrincante demócrata, a pesar de que en el Capitolio ya se había certificado el triunfo de Biden. El expresidente de Estados Unidos insiste en no pronunciar esas palabras pese a que sus colaboradores, entre ellos su propia hija, Ivanka Trump, le dicen que ya todo acabó, que los resultados de las elecciones no le favorecieron. En el video final que sí se transmitió en enero de 2021, Donald Trump evita decir que los comicios llegaron a su fin y se limita a afirmar que "una nueva Administración será inaugurada el 20 de enero". En otra parte del video, justo cuando condena la agresión de los manifestantes en el Capitolio y advierte que "pagarán", Trump se detiene y advierte que no dirá eso. Según las más recientes averiguaciones judiciales, grupos violentos de ultraderecha como los Oath Keepers y los Proud Boys participaron activamente en el asalto al Capitolio. Actualmente, decenas de integrantes de esos colectivos conservadores se encuentran presos, acusado de insurrección, sedición y terrorismo interno. "Nos robaron la elección"En otra videograbación realizada a las afueras de la Casa Blanca, se escucha al magnate republicano pedir a sus seguidores que no realicen actos violentos por los resultados de las elecciones y los invita a regresar a casa. Sin embargo, no claudica en su versión y asegura: "Nos robaron la elección. Fue una elección aplastante y todo el mundo lo sabe, especialmente nuestros rivales [los demócratas]". Aunque no se puede ver el clip completo, se logra apreciar cómo el todavía presidente de Estados Unidos tenía problemas para leer el discurso que tenía enfrente y cómo pide cambios para ser más claro con su mensaje.Durante la audiencia del 21 de julio, personal de la Casa Blanca que trabajaba con Trump y el vicepresidente, Mike Pence, declararon de qué forma Donald Trump se negó en varias ocasiones a emitir un mensaje haciendo un llamado explícito a detener el asalto al Capitolio.Uno de los testimonios vino de un miembro del staff de seguridad de la Casa Blanca (cuya identidad fue reservada y su voz modificada), quien aseguró que, en el momento del ataque, miembros del Servicio Secreto que acompañaban a Pence en el Capitolio "comenzaron a hacer llamadas para despedirse de sus familiares", ya que el propio exvicepresidente creía que la situación "estaba a punto de ponerse muy fea".

