El OIEA reconoce el bombardeo de la mayor central nuclear de Europa, pero no lo condena

El OIEA reconoce el bombardeo de la mayor central nuclear de Europa, pero no lo condena

El Organismo Internacional de Energ铆a At贸mica (OIEA) tard贸 dos d铆as en reaccionar al empleo de drones suicidas ucranianos cargados de explosivos contra la... 23.07.2022

El propio ataque tuvo lugar el 20 de julio cuando tres drones suicidas cargados con varios kilos de explosivos impactaron contra las instalaciones de la central nuclear. Afortunadamente, la estructura resisti贸 los impactos y estos no afectaron su funcionamiento.Rusia enseguida recurri贸 al OIEA y a otras organizaciones internacionales, pero el incidente ha sido ignorado durante dos d铆as. Cuando el OIEA por fin reaccion贸, se abstuvo de acusar a la parte ucraniana. As铆, el director general de la organizaci贸n, Rafael Mariano Grossi, fue lo m谩s comedido posible en su valoraci贸n del ataque de los tres drones kamikazes que podr铆a haber provocado una cat谩strofe radiol贸gica, y no reprendi贸 a los dirigentes ucranianos por haber enviado drones con explosivos al lugar.Sin embargo, Grossi plante贸 la cuesti贸n de una "misi贸n para asegurar la central"."Sigo esforz谩ndome con determinaci贸n para acordar y dirigir una misi贸n de seguridad y protecci贸n en el lugar lo antes posible. Es urgente", dijo el funcionario.Grossi tambi茅n destac贸 el aumento de la amenaza de un accidente que podr铆a amenazar a Ucrania y otros pa铆ses. El OIEA parece no estar interesado en castigar a los verdaderos culpables del ataque que califican de "accidente". Como la mayor铆a de las organizaciones internacionales, el organismo sigue haciendo la vista gorda ante los cr铆menes del r茅gimen de Kiev.El hecho de que las autoridades ucranianas, sinti茅ndose impunes, puedan repetir su intento de da帽ar la central nuclear, sin importar las consecuencias, tampoco les molesta. Y es que este ha sido el tercer ataque con drones en lo que va del mes.El 12 de julio los militares ucranianos emprendieron un intento de lanzar minas de 120 mm desde los drones sobre la central, aunque su ataque no fue fruct铆fero. Luego, el 18 de julio hubo otro ataque que se sald贸 con 11 empleados de la central nuclear heridos, cuatro de los cuales se encuentran en estado grave.Lo m谩s parad贸jico, es que el OIEA resalta en su comunicado que los operarios de la central nuclear se encuentran en unas condiciones laborales complicadas y duras. Pero al mismo tiempo el informe no deja constancia que los 煤nicos empleados que fueron heridos y hospitalizados fueron v铆ctimas de los militares ucranianos, cuyo objetivo no eran las Fuerzas Armadas de Rusia.La central nuclear de Zaporiyia, situada en la ciudad de Energodar y operada por la empresa ucraniana Energoatom, est谩 controlada hoy por militares rusos, seg煤n Mosc煤, para evitar fugas de materiales nucleares y radiactivos.La planta cuenta con seis reactores de agua presurizada del modelo VVER-1000 y tiene una capacidad total de 6.000 MW. Las primeras cuatro unidades generadoras se pusieron en marcha en el per铆odo de 1984 a 1987; la quinta, en 1989, y la sexta, en 1995.

