Netflix puede perder pisada en América Latina tras una polémica decisión

La plataforma estadounidense Netflix decidió ampliar a otros países de América Latina el cobro extra para los usuarios que quieran compartir su cuenta con otros fuera de su hogar, una función ya existente en Chile, Perú y Costa Rica.A través de un comunicado, la compañía anunció que quienes a partir del 22 de agosto se adhieran al servicio de casa extra tendrán que abonar un sobrecargo de aproximadamente un dólar en Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana.En diálogo con Sputnik, el experto en políticas y mercados del espacio audiovisual ampliado Santiago Marino consideró que la medida "se incluye en la serie de estrategias que está desarrollando Netflix en búsqueda de optimizar su modelo de negocios".El experto sostuvo que, si bien Netflix es una empresa global que a lo largo de muchos años logró consolidar un paradigma para el mercado de las OTT [compañías que ofrecen servicios, contenidos audiovisuales y de datos] audiovisuales, la actualidad le presenta otros desafíos.Para el analista, la plataforma no escapa a los embates de una crisis económica global, la post pandemia y el impacto de las sanciones económicas a Rusia. Un cóctel que, sumado a "una crisis específica de Netflix", la obliga a intentar a buscar nuevas fuentes de ingreso. "En algunos países vemos que va a desarrollar la inclusión de publicidad y en otros países va a cobrar extra por casas que se conecten", apuntó."Son proyectos, que son iniciativas que en algunos casos, si son exitosas, vendrán para quedarse y se ampliarán a otros países y en otros casos serán ensayos que entraran en la lógica del ensayo y error", expresa el especialista argentino.Marino señaló que Netflix busca "transformar su paradigma" inicial, que incluso promocionaba de forma "graciosa o empáticamente" la idea de compartir contraseñas entre usuarios, a uno más estricto en el que cada uno debe pagar por su propio perfil.Sin embargo, la nueva política de la plataforma podría chocar contra una cultura característica de internet.Las plataformas que compiten con Netflix lo hacen con distintos mecanismos, o desarrollan un mecanismo premium como los grupos familiares que cobran un poco más por cuentas a compartir."No imagino un escenario donde cada persona pague por su propia cuenta porque, por ejemplo Netflix, tiene como usuarios a personas que no tienen ingresos: niños, niñas y adolescentes", indicó Marino.Para el especialista argentino, la medida hará que Netflix sea cada vez menos competitivo "básicamente porque va a ser el doble más caro que sus competidores, teniendo una oferta muy sesgada y limitada de su catálogo"."Nadie que tiene Netflix responde que tiene Netflix por el contenido, que es algo que sí distingue a las otras plataformas. Quizás haya una pérdida de usuarios a partir de esta situación", añadió.¿Aumentará la piratería?A partir de la decisión de Netflix, las redes sociales respondieron con críticas y memes que alentaban apelar a plataformas ilegales como Cuevana. Para Marino, sin embargo, un crecimiento de los usuarios de servicios piratas no parece la opción más esperable.Argentina tiene actualmente dos millones de abonados a Netflix y aproximadamente otros dos millones suscriptores de la plataforma Amazon Prime. Entre los dos se disputan el 50% del mercado de abonados a plataformas audiovisuales en el país.Para Marino, el verdadero límite para el crecimiento de las plataformas "es el pésimo crecimiento de la infraestructura de internet"."Ninguna plataforma podría llegar a más del 60% de los hogares porque no hay más del 60% de los hogares cubiertos por internet y para tener una ott hay que tener internet. Me parece que por ahí pasan los problemas y no por la cuestión de la piratería, que insisto es una conceptualización que a mi me resulta compleja, distante, confusa y errónea", razonó.

