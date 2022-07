https://mundo.sputniknews.com/20220722/miembros-del-partido-colombiano-comunes-renuncian-de-manera-masiva-1128611770.html

BOGOTÁ (Sputnik) — Un grupo de miembros históricos del partido de izquierda Comunes de Colombia (antiguas FARC) renunció al colectivo por diferencias con los... 22.07.2022, Sputnik Mundo

De acuerdo con la carta, uno de los argumentos de quienes abandonan el partido nacido del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC en 2016 es que no se sienten representados"No nos sentimos representados ni recogidos en las decisiones e instancias de dicha colectividad, debido a que las mismas en nada coinciden con nuestra historia de lucha y las banderas revolucionarias que dieron origen al proyecto bolivariano fundado por Manuel Marulanda y Jacobo Arenas, cuya esencia es la defensa de los derechos e intereses de los más humildes y excluidos y no el beneficio individual", sostuvieron.Los firmantes aseguran que los líderes del movimiento politizan la seguridad de los excombatientes, participación política y otros aspectos del funcionamiento interno.Insisten en que en la actualidad el movimiento de izquierda no tiene espacios democráticos para debatir decisiones políticas y que los líderes son quienes toman las decisiones de manera autoritaria."En la actualidad, al interior del partido que fundamos al dejar las armas en el marco del Acuerdo de Paz, no existen espacios para el debate democrático, por el contrario, priman el autoritarismo y la exclusión", argumentan.El partido Comunes es liderado por Rodrigo Londoño, conocido en la época de lucha como Timochenko y otros miembros del exsecretariado de las FARC.

