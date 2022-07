https://mundo.sputniknews.com/20220722/la-defensoria-advierte-posible-aprobacion-de-norma-que-ilegalizaria-el-aborto-en-peru-1128578572.html

La Defensoría advierte posible aprobación de norma que ilegalizaría el aborto en Perú

LIMA (Sputnik) — La Defensoría del Pueblo de Perú advirtió que el Congreso podría aprobar un proyecto de ley que buscaría anular el derecho a las mujeres a... 22.07.2022, Sputnik Mundo

américa latina

perú

defensoría del pueblo del perú

aborto

"Advertimos que hoy [21 de julio] la Comisión Permanente de Congreso podría aprobar el proyecto de ley 1520, que no se encuentra acorde a estándares internacionales a los que el Perú pertenece, y no garantiza acceso integral, universal y oportuno a servicios de salud sexual y reproductiva", indicó la Defensoría a través de Twitter.El aborto terapéutico es aquel que se practica cuando por el embarazo existe grave peligro para la salud o vida de la madre.El proyecto 1520 fue presentado por congresistas del partido Fuerza Popular (derecha, fujimorista) y buscaría que se "promueva la protección del embarazo de la madre gestante, del niño por nacer (...) para garantizar el derecho a la vida y el bienestar de la persona humana".El proyecto implicaría, según ha denunciado la Defensoría, la ilegalidad del aborto en Perú en cualquier forma."Venimos señalando que este proyecto no considera principales problemas que afectan vida, dignidad y derecho a la salud de mujeres en todo su ciclo de vida, como son el embarazo no planeado en adolescentes y aquellos que son consecuencia de violación sexual", señaló el organismo.Según la Defensoría, de enero a junio de 2022 se atendieron 3.723 casos de violación contra mujeres menores de edad, con un total de 696 nacimientos producto de esos delitos.

