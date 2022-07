https://mundo.sputniknews.com/20220722/el-presidente-de-chile-anuncia-registro-nacional-para-identificar-a-personas-cuidadoras-1128618778.html

El presidente de Chile anuncia registro nacional para identificar a personas cuidadoras

Boric explicó que el registro a nivel nacional estará a cargo de distintos organismos gubernamentales, como el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Desarrollo Social, quienes recopilarán y cruzarán información oficial del registro social de hogares y de otras fuentes para identificar a las personas cuidadoras.Está contemplado que la primera etapa del plan esté lista el 5 de noviembre de este año y en ella se espera identificar a todos aquellos que cuidan personas con discapacidad o dependencia, a quienes el Gobierno les entregará una credencial que les permitirá acceder a determinados beneficios.Posteriormente, el registro se completará con todas las personas que realizan trabajos domésticos y de cuidados no remunerados, no solo de personas discapacitadas sino también de niños, de adultos mayores, de enfermos, etcétera, y uno de los últimos pasos implicará destinar un fondo fiscal para remunerar su trabajo.Las labores domésticas y de cuidados no remunerados aportan un 21% del producto interno bruto nacional, siendo un 67% de este aporte producido por mujeres, según datos de la organización civil Comunidad Mujer.

