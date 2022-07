https://mundo.sputniknews.com/20220722/el-oiea-llama-a-evitar-pasos-que-provoquen-un-accidente-en-la-planta-nuclear-de-zaporiyia-1128613970.html

El OIEA llama a evitar pasos que provoquen un accidente en la planta nuclear de Zaporiyia

VIENA (Sputnik) — El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, llamó a evitar cualquier acción que pueda provocar... 22.07.2022

El pasado 20 de julio, unos drones ucranianos atacaron el territorio de la planta nuclear, hubo un incendio en el edificio administrativo, pero los reactores quedaron intactos. El 18 de julio, durante otro ataque de drones de las tropas ucranianas, resultaron heridos 11 empleados de la central. El director general del OIEA instó a que "no se tomaran medidas que pudieran poner de alguna manera en peligro la seguridad de esa planta".Según el jefe del OIEA, las noticias recientes sobre la central nuclear ucraniana indican que la situación allí es cada vez más alarmante.Además, como que los inspectores del OIEA aún no han podido visitar la planta, el organismo no puede confirmar ni negar los informes sobre los incidentes en ella, pero los toma en serio.El Ministerio de Exteriores ruso denunció ante el OIEA los ataques ucranianos realizados el 18 y el 20 de julio contra la central nuclear de Zaporiyia y expresó la esperanza de que la agencia reaccionara a esos sucesos.Asimismo llamó a identificar y castigar a los culpables de esos ataques y de otros crímenes cometidos.La central nuclear de Zaporiyia, situada en la ciudad de Energodar y operada por la empresa ucraniana Energoatom, está controlada hoy por militares rusos, según Moscú, para evitar fugas de materiales nucleares y radiactivos. Cuenta con seis reactores de agua presurizada del modelo VVER-1000 y tiene una capacidad total de 6000 MW.Las primeras cuatro unidades generadoras se pusieron en marcha en el período de 1984 a 1987; la quinta, en 1989, y la sexta, en 1995.

