El jefe del OIEA ve la necesidad de visitar la planta nuclear de Zaporiyia tras el ataque ucraniano

El jefe del OIEA, Rafael Grossi, destacó la importancia de mantener un diálogo con Moscú sobre la situación de la planta nuclear de Zaporiyia y vio la... 22.07.2022, Sputnik Mundo

La central de Zaporiyia es la planta nuclear más grande de Europa, recordó Grossi, al calificar de "paradójica y altamente volátil" la actual "situación de un control militar ruso y los operadores ucranios haciendo funcionar la planta, con las tensiones que en esa situación pueden imaginarse"."Inicié una compleja negociación con la parte rusa y con Ucrania —lo hablé con el presidente [de Ucrania, Volodímir] Zelenski con ocasión de mi visita a Kiev— para preparar una visita de la misión para atender a todos estos factores. He insistido en la necesidad imperiosa de ir, y hasta el momento no lo he logrado", dijo.Por su parte, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, declaró que Rusia denunció ante el OIEA los ataques ucranianos contra la central nuclear de Zaporiyia y espera que la agencia reaccione a esos sucesos. Además, advirtió que Ucrania intenta crear una amenaza de catástrofe nuclear para toda Europa."Ya hemos recurrido a la dirección de la secretaría del OIEA a causa del incidente y esperamos una debida reacción por parte de la agencia", anunció a los periodistas.La central nuclear de Zaporiyia, situada en la ciudad de Energodar y operada por la empresa ucraniana Energoatom, está controlada hoy por militares rusos, según Moscú, para evitar fugas de materiales nucleares y radiactivos.La planta cuenta con seis reactores de agua presurizada del modelo VVER-1000 y tiene una capacidad total de 6000 MW.Las primeras cuatro unidades generadoras se pusieron en marcha en el período de 1984 a 1987; la quinta, en 1989, y la sexta, en 1995.

