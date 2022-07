https://mundo.sputniknews.com/20220721/zajarova-advierte-sobre-una-amenaza-de-catastrofe-nuclear-por-parte-de-kiev-1128557410.html

Zajárova advierte sobre una amenaza de catástrofe nuclear por parte de Kiev

Zajárova advierte sobre una amenaza de catástrofe nuclear por parte de Kiev

Rusia denunció ante el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) los ataques ucranianos contra la central nuclear de Zaporiyia y espera que la agencia... 21.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-21T18:02+0000

2022-07-21T18:02+0000

2022-07-21T18:02+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

rusia

maría zajárova

ucrania

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109197/53/1091975381_0:0:3031:1705_1920x0_80_0_0_940a5b0787c6e6cc82172d14596e5b90.jpg

La diplomática recordó que, el 18 y el 20 de julio, los militares ucranianos atacaron con drones la zona de la central nuclear de Zaporiyia.Agregó que esos ataques "demuestran la intención de las autoridades ucranianas de crear requisitos previos para una catástrofe nuclear no solo en su territorio, sino en toda Europa".El 20 de julio se produjeron varias explosiones cerca de los reactores nucleares, según los informes brindados por la administración de la ciudad de Energodar. Los drones estaban equipados con ojivas con una masa de explosivo calculada en kilogramos equivalentes a TNT, informó el miembro de la administración cívico-militar de la región, Vladímir Rógov.El 12 de julio, drones ucranianos también lanzaron a primera hora de la mañana dos proyectiles sobre un edificio próximo a la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa. Un poco más tarde, las fuerzas ucranianas bombardearon la ciudad de Energodar, próxima a la central nuclear de Zaporiyia."Las Fuerzas Armadas ucranianas continuaron hoy sus ataques masivos contra la ciudad de Energodar. Los objetos de ataque son la infraestructura civil y las zonas residenciales. Además, los proyectiles caen cerca de la infraestructura de la central nuclear de Zaporiyia, lo que aumenta el peligro de accidentes industriales", escribió en ese entonces el jefe de la administración militar civil de la provincia de Zaporiyia, Eugeni Balitski, en su canal de Telegram.Asimismo, la portavoz de la Cancillería rusa llamó a identificar y castigar a los que son culpables de estos ataques y otros crímenes cometidos.Mientras tanto, Moscú y Washington continúan sin mantener contactos oficiales sobre el conflicto en Ucrania, mencionó Zajárova a tiempo de señalar que "los contactos oficiales ruso-estadounidenses sobre Ucrania (...) no se llevan a cabo".Zajárova también precisó que los dos países solo debaten ciertas cuestiones técnicas a nivel de Embajadas.Zaporiyia plantea la amenaza de Ucrania ante la OIEALas autoridades de la provincia ucraniana de Zaporiyia invitarán al director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, a que visite la planta y sea testigo de los daños que sufrió."Vamos a enviar una invitación por parte de la administración militar civil para que después de que haya visto con sus propios ojos y haya hablado con la gente, (...) pueda sacar sus conclusiones e influir en la situación", dijo el jefe de la administración militar civil de la provincia en declaraciones a la cadena Rossiya 24.La invitación, explicó, tiene por objetivo que la central quede excluida de la "interacción militar" entre Rusia y Ucrania y, por lo tanto, no se convierta en un objeto de manipulaciones.En cuanto al estado actual de la planta, Evgueni Balitski precisó en una entrevista con el canal de Rutube Soloviov Live que la "central funciona de manera habitual" y que dos de los seis reactores están "plenamente operativos", pero de momento "no están funcionando a plena capacidad".La central nuclear de Zaporiyia actualmente está bajo el control de las Fuerzas Armadas de Rusia. Cuenta con seis reactores de agua presurizada del modelo VVER-1000 y tiene una capacidad total de 6.000 MW. Las primeras cuatro unidades generadoras se pusieron en marcha en el período de 1984 a 1987; la quinta, en 1989, y la sexta, en 1995.El Ministerio de Exteriores ruso aseguró que la protección de la planta, operada por una empresa ucraniana, persigue evitar fugas de materiales nucleares y radiactivos.

https://mundo.sputniknews.com/20220703/rusia-acusa-a-ucrania-de-lanzar-un-ataque-deliberado-a-las-zonas-residenciales-de-belgorod-y-kursk-1127686476.html

https://mundo.sputniknews.com/20220713/el-regimen-de-kiev-trata-a-los-residentes-de-zaporiyia-como-enemigos-1128133623.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

🛡️ zonas de conflicto, rusia, maría zajárova, ucrania, 📰 operación militar especial de rusia en ucrania