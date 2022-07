https://mundo.sputniknews.com/20220721/viceministro-paraguayo-el-conflicto-en-ucrania-esta-lejos-de-mercosur-aun-asi-lo-afecta--1128569369.html

Viceministro paraguayo: el conflicto en Ucrania está "lejos" de Mercosur, aún así lo afecta

LUQUE, PARAGUAY (Sputnik) — El conflicto en Ucrania está "muy lejos" del Mercado Común del Sur (Mercosur) pero afecta al bloque, dijo a Sputnik el viceministro...

Afirmó que el canciller de Paraguay le transmitió al encargado de negocios de Ucrania que el país es "respetuoso del derecho internacional público" y por esa razón intentó el consenso en el Mercosur para un diálogo con Zelenski."Lo que sí podemos decir es que el conflicto en Ucrania afecta a todos los países del Mercosur con shock inflacionario y déficit de producción de alimentos y queremos abordar medidas en conjunto para enfrentar la situación. Nosotros somos proveedores confiables de alimentos, esa seguridad alimentaria está en riesgo por el aumento de precios de los combustibles y de los fertilizantes y estamos viendo cómo mitigar ese impacto. Pero por ahora no estamos trabajando de forma conjunta", agregó.Cano informó el 20 de julio que el Mercosur no iba a dialogar como bloque con el presidente de Ucrania, tras no alcanzarse un consenso entre los países miembros.El 6 de julio, Zelenski habló con su par paraguayo, Mario Abdo Benitez, a quien pidió dirigirse a los líderes del Mercosur en el marco del conflicto con Rusia, informó la Cancillería del país sudamericano.

