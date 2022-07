https://mundo.sputniknews.com/20220721/rusia-turquia-e-iran-consolidan-lo-innegable-el-mundo-ya-no-es-controlado-por-eeuu-1128560240.html

Rusia, Turquía e Irán consolidan lo innegable: el mundo ya no es controlado por EEUU

Rusia, Turquía e Irán consolidan lo innegable: el mundo ya no es controlado por EEUU

Aunque Occidente ha tratado de aislar a Rusia del resto del mundo, su batalla no ha rendido los frutos esperados. El presidente ruso, Vladímir Putin, viajó a... 21.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-21T20:28+0000

2022-07-21T20:28+0000

2022-07-21T20:34+0000

internacional

rusia

irán

turquía

💬 opinión y análisis

eeuu

vladímir putin

recep tayyip erdogan

joe biden

ibrahim raisi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/13/1128472525_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_356ed5805b8988bede2a690379d1daf5.jpg

Mientras los líderes de Estados Unidos y la Unión Europea (UE) pensaban cómo afectar a Moscú con un séptimo paquete de sanciones, en la capital iraní se afianzaba una alianza estratégica con un mensaje muy claro: el mundo ya no puede ser entendido como un ente donde mandan una o dos naciones. La cumbre celebrada entre Rusia, Irán y Turquía el pasado 19 de julio pone de manifiesto que el multilateralismo es una realidad insoslayable. Con el conflicto en Ucrania de fondo, los mandatarios Vladímir Putin, Ebrahim Raisi y Recep Tayyip Erdogan señalaron a Occidente y el expansionismo de su brazo armado, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), de ser los causantes de la crisis que actualmente se vive en Europa del Este, un fenómeno que ha acentuado problemas globales como la inflación, el alza de precios de los combustibles y la inseguridad alimentaria. Las imágenes de Putin, Raisi y Erdogan tomándose de la mano causaron escozor en las esferas de poder occidentales. La narrativa de parte de la Unión Europea y Estados Unidos no cambia: la Federación de Rusia debe pagar por sus acciones militares en suelo ucraniano. Sin embargo, los castigos económicos y comerciales impuestos en contra de Moscú han tenido un efecto búmeran. Los daños colaterales se palpan en todas latitudes. Los estadounidenses pagan más por la gasolina que consumen y luchan contra su peor inflación en 40 años. Los países miembros del bloque europeo temen por una crisis energética que los deje sin gas en cualquier momento. Sin calefacción ni aire acondicionado, los inviernos serán más gélidos y los veranos un verdadero infierno. Eso sin contar el alza de precios que ya está sucediendo. La eurozona se enfrenta a su peor inflación desde que fue creada. España y Reino Unido experimentan índices inflacionarios históricos. Y todo ello pese a que en la Casa Blanca insisten en mantener una narrativa positiva y heroica sobre la participación de los líderes occidentales en Ucrania. Músculo ante la OTANLa cumbre trilateral entre Rusia, Irán y Turquía también puede ser entendida como una respuesta a las intenciones de la OTAN de incorporar a sus filas a otros países que ven al Kremlin con recelo. Y es que pensar en un mundo unilateral o bilateral ya es inconcebible desde hace varios años. Los tiempos de la Guerra Fría han quedado atrás a pesar del discurso estadounidense que se empeña en explicar el conflicto en Ucrania —y muchos otros— como si se tratase de una película de buenos contra malos. "Evidentemente, hay una lucha de poder a nivel global que impacta en todas las regiones del mundo. En Oriente Medio en particular, la lucha por la influencia regional se manifiesta entre Irán, Turquía y Arabia Saudí, países con los que Rusia ha cultivado relaciones de alto nivel de pragmatismo en el contexto actual", señala Garduño, quien también es maestro en Estudios de Medio Oriente por El Colegio de México.Si hay un interés compartido entre Rusia e Irán, dice el especialista, es mantener altos los precios de los energéticos, particularmente del gas, como una estrategia frente a las sanciones que imponen Estados Unidos y la Unión Europea al Kremlin.

https://mundo.sputniknews.com/20220720/espana-contraria-a-aplicar-la-reduccion-del-15-en-el-consumo-del-gas-que-pide-la-ue-1128505440.html

https://mundo.sputniknews.com/20220717/que-tan-exitosa-fue-la-gira-de-joe-biden-en-arabia-saudi-1128410418.html

irán

turquía

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

rusia, irán, turquía, 💬 opinión y análisis, eeuu, vladímir putin, recep tayyip erdogan, joe biden, ibrahim raisi, 📰 cumbre de erdogan, putin y raisi en teherán