Putin se burla de los intentos occidentales de buscar culpables a sus propios errores | Video

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, comentó el nivel de la creatividad europea. En particular, el líder ruso tomó como un ejemplo un meme que circula en... 21.07.2022, Sputnik Mundo

"Anteayer me mostraron una imágen en internet, se está difundiendo en los medios de comunicación de Europa. En la foto aparece una persona y una inscripción [que dice]: 'Si quieres hacer enfadar a Putin, lava solo estas cuatro partes'. Y muestra: aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Qué es esto? ¿Se han vuelto locos?, ¿Entienden? Ahorren agua, ahorren electricidad. ¡Es una tontería! Cometieron muchos errores, ahora no saben qué hacer al respecto y buscan culpables", comentó Putin durante el foro Ideas fuertes para un nuevo tiempo.Mientras tanto, por los errores y la política míope de sus autoridades, más de la mitad de los habitantes de Alemania se han vuelto menos frecuentes y más rápidos a la hora de asearse, informó el periódico Bild, citando los resultados de una encuesta de INSA.De acuerdo con la publicación, el 62% de los alemanes ha empezado a ahorrar agua al usar el baño mientras que el 35% "no ha sometido su comportamiento en la ducha a los cambios políticamente necesarios".En junio, en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el presidente de Rusia destacó que los años de errores en la política económica de Occidente y de sanciones han provocado la inflación mundial, el aumento de la pobreza y la escasez de alimentos.

