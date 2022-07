https://mundo.sputniknews.com/20220721/mercosur-con-miras-de-expandir-su-presencia-economica-hasta-china-1128562773.html

Mercosur, con miras de expandir su presencia económica hasta China

Después de la polémica que generó entre los miembros de Mercosur el anuncio del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, de que su Gobierno había comenzado de... 21.07.2022, Sputnik Mundo

Las negociaciones entre Montevideo y Pekín generaron molestias en algunos de los socios del grupo, especialmente Argentina, por considerar que los países miembros no pueden firmar acuerdos comerciales de forma unilateral. Sin embargo, el mandatario uruguayo afirmó en una conferencia de prensa que el derecho internacional vigente habilita a su país "a avanzar en la flexibilización" del Mercosur, un bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela (actualmente suspendida).Este 21 de julio, cuando en la ciudad paraguaya de Luque se celebra LX Cumbre de Jefes de Estado del bloque regional, Luis Lacalle Pou, señaló que su país tiene planeado invitar al Mercosur a que se sume en un TLC con China.Postura de ParaguayEl presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, consideró que un posible TLC entre el Mercosur y China no dificultaría las relaciones que mantiene su país con Taiwán.Por otro lado, sostuvo que lo que le preocupa es que un TLC con China podría generar problemas en la industria de la región porque ese país tiene "precios competitivos".Consideró que lo más conveniente es que este tema se analice en bloque y no a nivel individual como en un principio lo propuso Uruguay y argumentó que eso aseguraría que ningún país sea perjudicado.A su vez, una fuente de la cancillería paraguaya dijo a Sputnik que el posible tratado de libre comercio entre Uruguay y China impidió un consenso en la declaración final del Mercado Común del Sur, ya que Montevideo pretendía introducir la palabra "flexibilización" lo que le "abría la puerta" a un acuerdo con Pekín por fuera del bloque.En la declaración, que fue firmada por Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia (como estado en proceso de adhesión) se resaltan "los esfuerzos realizados durante el presente semestre para dar continuidad a la adecuación del bloque, con vistas a mejorar su competitividad y la integración de los estados partes en el ámbito económico regional y extrarregional, reforzando además la armonización regulatoria y la estructura institucional del Mercosur".Postura de ArgentinaA su vez, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, expresó su predisposición a negociar desde el bloque un tratado con China.Ya que el bloque comercial que integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay pudo concluir un acuerdo de libre comercio con Singapur, el presidente argentino insistió en la posibilidad de avanzar con China en el mismo sentido."Va a ser más importante ese acuerdo si cuenta con los 200 millones de habitantes que tiene Brasil", planteó.El presidente, que insistió durante su discurso en buscar soluciones en conjunto, sostuvo que los cuatro países miembros podrían establecer una relación comercial más fuerte con el gigante asiático.El jefe de Estado aseguró que a todos ellos les ha tocado "gobernar en el peor momento de la humanidad". "Pero que no sea en vano, que sirva para que entendamos que tenemos que estar más unidos que nunca", pidió.

