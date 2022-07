https://mundo.sputniknews.com/20220721/la-reduccion-de-la-produccion-de-alimentos-es-provocada-por-las-sanciones-contra-rusia-1128535855.html

La reducción de la producción de alimentos es provocada por las sanciones contra Rusia

BUENOS AIRES (Sputnik) — La advertencia que realizó el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, sobre la necesidad de... 21.07.2022, Sputnik Mundo

A juicio de este analista, profesor de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ) y de la Universidad Nacional de Moreno (UNM) en Argentina, "se está viendo aumento de precios de alimentos en todo el mundo"."En este momento, está el riesgo de que no solo salgan del mercado mundial algunos productores, sino que se encarezcan más aún los fertilizantes y los insumos de la agricultura", esgrimió.Para el economista "todo indica que tienden a formarse dos bloques: uno comandado con EEUU con Europa Occidental y buena parte del Este".El otro bloque estaría encabezado por China, por más que no tenga un liderazgo tan claro, al que se sumaría Rusia y otros países que entran en una posición intermedia, como Turquía, que exhibe "un comportamiento ambiguo"."Veo un sistema internacional que tiene alguna tendencia a romperse, pero la postura de EEUU parece ser una política de Estado", señaló Crespo.El economista, no obstante, descartó una ruptura completa entre ambos bloques "porque tendría enormes consecuencias para la economía internacional".El secretario general de la ONU dijo el 20 de julio que las conversaciones de Estambul sobre el tema de los cereales en Ucrania produjeron resultados "importantes", pero afirmó que se necesita más trabajo técnico para materializar los avances.

