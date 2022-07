https://mundo.sputniknews.com/20220721/hasta-la-cia-desmiente-rumores-sobre-la-salud-de-putin-esta-muy-sano-1128554685.html

Hasta la CIA desmiente rumores sobre la salud de Putin: "Está muy sano"

Hasta la CIA desmiente rumores sobre la salud de Putin: "Está muy sano"

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se encuentra muy bien de salud, en contraste con rumores de la prensa que en las últimas semanas aseguraron que padece...

El titular de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) del Gobierno de Estados Unidos, William J. Burns, declaró que el mandatario ruso se encuentra "muy sano", durante su participación en el Foro de Seguridad de Aspen, en Colorado.Además, el titular de la CIA discutió con la periodista la perspectiva de Estados Unidos acerca de la operación militar especial que Rusia sostiene en Ucrania desde febrero de 2022.Burns subrayó que Estados Unidos seguirá apoyando con armamento a los ucranianos y consideró que Putin ha fallado en controlar la situación, pues originalmente pensó que dominaría el territorio ucraniano rápidamente, objetivo que no ha alcanzado.También consideró que la política exterior de Rusia ha llevado a estadounidenses y europeos a estrechar sus lazos de colaboración.El director de la CIA también abordó la política de China y dijo que el presidente Xi Jinping evalúa la situación entre Kiev y Moscú como enseñanza para sus intenciones de dominar Taiwán militarmente.Los líderes chinos están aprendiendo que deben tener un fuerte control informativo y capacidad de resistir posibles sanciones económicas en su contra, un escenario en el que no hay que desestimar la determinación del mandatario chino, recomendó Burns.Desde que haya comenzado el conflicto en Ucrania han sido varios los medios occidentales que aseguran que el presidente ruso, Vladímir Putin, padece una enfermedad terminal que acabará con su vida, además de especular en sus publicaciones sobre ingresos al hospital y otras vulnerabilidades derivadas de la presunta situación médica.En mayo pasado, The New York Post aseguró con base en una supuesta grabación secreta que Putin padece cáncer de sangre, para observar un mes después en otra noticia que se agitaba de manera anormal, por lo que estaría inequívocamente enfermo de cáncer, demencia o Parkinson, según el portal estadounidense.A inicios de junio, Newsweek aseveró que, según un reporte de inteligencia de Estados Unidos, el mandatario ruso fue atendido como paciente cancerígeno avanzado en abril. Ese mismo junio, el diario británico The Sun sostuvo que Putin cayó enfermo tras una reunión con líderes militares, lo que lo obligó a acudir al médico en condiciones de urgencia.A su vez, el portavoz del Kremlin, comentó en varias ocasiones que la información publicada por los medios de comunicación occidentales sobre los supuestos problemas de salud del mandatario ruso son "bulo".

