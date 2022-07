https://mundo.sputniknews.com/20220721/embajador-ruso-en-argentina-las-sanciones-ilegitimas-contra-rusia-aumentan-precios-de-los-alimentos-1128572703.html

Embajador ruso en Argentina: las sanciones ilegítimas contra Rusia aumentan precios de los alimentos

BUENOS AIRES (Sputnik) — El embajador ruso en Argentina, Dmitri Feoktístov, advirtió que las sanciones de EEUU y la Unión Europea (UE) contra su país... 21.07.2022, Sputnik Mundo

Al contextualizar la situación actual, el diplomático cuestionó los intentos de EEUU y sus socios de atribuir a Rusia el aumento de precios de los alimentos en el mercado internacional debido al conflicto en Ucrania.Feoktístov rechazó las acusaciones que señalan a Rusia como incitadora maliciosa de la crisis alimentaria, con el supuesto bloqueo de las rutas marítimas por las que Ucrania exporta sus cereales."Están tratando de asignar casi toda la responsabilidad de la 'hambruna mundial venidera' a nuestro país", subrayó.Las incautaciones que se llevan adelante no afectan las exportaciones agrícolas de Rusia, por más que los barcos extranjeros traten de no ingresar a los puertos rusos, y se dificulten las operaciones financieras, explicó."Si nuestro país es 'retirado' del mercado de fertilizantes, en apenas un par de años, el mundo perderá alimentos para 780 millones de personas", advirtió el embajador.El diplomático también desmintió que la Federación Rusa haga bloqueos intencionales de los suministros de grano ucraniano."Este grano se está exportando por las mismas rutas por las que se están suministrando armas a Ucrania desde la UE, o sea, con vagones de ferrocarril y barcazas por el río Danubio", precisó Feoktístov.Ese insumo, sin embargo, no alcanza al hemisferio sur, observó.Gracias a especialistas rusos que han desminado algunos territorios, los puertos ucranianos de Berdyansk (surste) y Mariúpol (sureste) vuelven a estar operativos, y Moscú está dispuesto a garantizar la navegación de barcos comerciales extranjeros para transportar el grano desde Ucrania, señaló Feoktístov."Con este fin, el Ejército ruso anuncia regularmente corredores humanitarios especiales desde los mares Negro y Azov", informó.En su comunicado, el embajador también rescató las conversaciones que tuvieron lugar el 13 de julio en Estambul entre representantes de Rusia, Ucrania, Turquía y la ONU, ocasión en que "la delegación rusa presentó un paquete de soluciones del problema de reanudación de las exportaciones de cereales de Ucrania"."Por lo tanto la especulación sobre la 'mala voluntad' de nuestro país es absolutamente infundada", sentenció.Al respecto, el embajador alertó sobre los intentos de Occidente de achacar a Rusia una crisis alimentaria "en el marco de una salvaje campaña rusofóbica que no se basa en hechos fiables", añadió.A finales de mayo, el representante diplomático aseguró que EEUU y sus aliados occidentales instigaban con armas, municiones y otros equipos militares el conflicto que tiene lugar en Ucrania desde fines de febrero.

