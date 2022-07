https://mundo.sputniknews.com/20220721/el-presidente-de-argentina-propone-que-mercosur-sea-proveedor-mundial-de-energia-y-alimentos-1128568874.html

El presidente de Argentina propone que el Mercosur sea proveedor mundial de energía y alimentos

El presidente de Argentina propone que el Mercosur sea proveedor mundial de energía y alimentos

BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente de Argentina, Alberto Fernández, reclamó a los Estados integrantes del Mercado Común del Sur que aúnen esfuerzos para... 21.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-21T21:13+0000

2022-07-21T21:13+0000

2022-07-21T21:13+0000

américa latina

mercosur

alberto fernández

argentina

📈 mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1123795717_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_731a32e3ef3af08ae6c72750ef52383c.jpg

En el mensaje el mandatario señaló que su país, Brasil, Paraguay y Uruguay, pueden también "ser proveedores de energía, porque el gas falta, los hidrocarburos faltan, porque todos esos precios se potenciaron", señaló."Si no nos damos cuenta del mundo en el que estamos, nos vamos a equivocar mal", advirtió.El bloque comercial tiene ante sí "una oportunidad formidable para ir en socorro del mundo hambriendo, una oportunidad única si sabemos ponernos de acuerdo para aprovechar la oportunidad", sostuvo el jefe de Estado argentino.También desde un plano ético, "tenemos el imperativo moral para ponernos de cuerdo para producir el alimento que el resto del mundo necesita", consideró.Bolivia, Chile, y Argentina poseen las mayores reservas de litio en el mundo, mencionó Fernández.A este respecto, el mandatario sugirió "una unión del litio" entre los tres países para "producir y darle al mundo el litio que necesita y está demandando".En paralelo, Chile, Argentina y hasta Uruguay tienen la posibilidad de producir hidrógeno verde y vendérselo a Europa.Una empresa australiana anunció a finales de 2021 que invertiría unos 8.000 millones de dólares para producir hidrógeno verde en la Patagonia argentina, recordó Fernández.El país sudamericano también cuenta con la formación rocosa de Vaca Muerta en la provincia de Neuquén (suroeste), que representa la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo."Quizás otros países pueden financiar parte de estos proyectos", propuso Fernández.Bajo este análisis, el presidente argentino señaló que América Latina y el Caribe tienen "lo que el mundo busca para el mañana", y que el mundo que se viene es el de las regiones, no el de los países.El presidente uruguayo anunció la semana pasada que su Gobierno comenzó de manera formal las negociaciones con China para firmar un tratado de libre comercio (TLC), postura que rechaza Argentina, al entender que los acuerdos unilaterales por afuera del Mercosur dañan a la unión aduanera.

https://mundo.sputniknews.com/20220721/argentina-y-uruguay-otra-vez-enfrentados-por-el-futuro-del-mercosur-1128567742.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mercosur, alberto fernández, argentina, 📈 mercados y finanzas