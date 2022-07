https://mundo.sputniknews.com/20220721/el-kremlin-califica-de-basura-la-informacion-de-los-medios-occidentales-sobre-la-salud-de-putin-1128542663.html

El Kremlin califica de "bulo" la información de los medios occidentales sobre la salud de Putin

El Kremlin califica de "bulo" la información de los medios occidentales sobre la salud de Putin

Al comentar la tos del presidente de Rusia, Vladímir Putin, tras su viaje a Irán, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que el mandatario ruso goza... 21.07.2022, Sputnik Mundo

Tras haber retornado de Irán, el presidente ruso comentó que en Teherán las temperaturas eran muy altas y el aire acondicionado funcionaba como debía. El portavoz del Kremlin agregó que él mismo se quedó ronco por el aire acondicionado durante su viaje al país persa."Y en cuanto a los aires acondicionados, sí, efectivamente hacía calor, en la calle hacía 40 [grados], hace frío con los aires acondicionados, también estoy afónico, tengo lo mismo. No sé cómo están los otros miembros de la delegación, pero no pasa nada, es algo que ocurre, no es gran cosa", concluyó el portavoz del Kremlin.

