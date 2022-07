https://mundo.sputniknews.com/20220721/cinco-legisladores-a-tener-en-cuenta-en-el-nuevo-congreso-de-colombia-1128564210.html

Cinco legisladores a tener en cuenta en el nuevo Congreso de Colombia

Los 285 congresistas, 108 senadores y 187 representantes, que integran el nuevo Congreso de Colombia asumieron sus bancas el 20 de julio. La nueva legislatura, que funcionará en paralelo al Gobierno de Gustavo Petro, tiene la particularidad de contar con 181 legisladores que acceden al legislativo por primera vez.La Cámara de Senadores incluirá a una gran cantidad de partidos. En efecto, 20 senadores asumieron en representación del Pacto Histórico, 15 del Partido Conservador, 14 del Partido Liberal, 13 de la Alianza Verde y Centro Esperanza, 13 del Centro Democrático, 11 de Cambio Radical, diez del Partido de la U, cinco de Comunes y 4 de la Coalición Mira-Colombia Justa Libres.Asimismo, los partidos Movimiento Alternativo Indígena y Social, Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia y la Liga de Gobernantes Anticorrupción lograron un senador en el Congreso.Teniendo en cuenta las alianzas construidas por Petro, se espera que el nuevo presidente de Colombia cuente con el respaldo de 63 senadores y 114 representantes, tanto del Pacto Histórico como los sectores y dirigentes aliados.Como cada nueva legislatura, la integración del Congreso que estará en funciones hasta 2026 cuenta con varias figuras políticas a seguir, tanto por su relevancia política como por su rápido ascenso, tanto en el oficialismo como en la oposición.Rodolfo HernándezEl ingeniero que sorprendió al llegar a la segunda vuelta electoral accedió a la curul que le correspondía por ser el segundo candidato más votado en los comicios del 19 de junio.Hernández, quien se postuló como candidato independiente por parte de La Liga de Gobernantes Anticorrupción —fundado por él mismo en 2019— , tuvo un avasallante apoyo de la ciudadanía, aunque no logró superar al izquierdista.Luego de la elección, el candidato puso en duda si asumiría su lugar en el Senado, dado que su intención no era ser legislador. Sin embargo, acabó aceptando la designación."Mi compromiso será hacer oposición como me lo ordena el estatuto: haciendo veeduría, poniendo en evidencia los errores y proponiendo soluciones que beneficien a todos los colombianos", explicó en Twitter el exalcalde de Bucaramanga, previo a asumir sus compromisos legislativos en el senado.Asimismo, Marelén Castillo, que fue fórmula presidencial de Hernández, acompañará al político desde su curul en la Cámara de Representantes del Congreso.María Fernanda CabalLa empresaria y politóloga colombiana fue reelecta y será senadora del Centro Democrático (fundado en 2013 por el expresidente Álvaro Uribe).Cabal, ya había ejercido como legisladora en 2014 en calidad de diputada y en 2018 fue electa como senadora por el mismo partido. En esta oportunidad, fue la mujer más votada dentro de las listas abiertas (aquellas en que los votantes pueden incidir en el orden de los candidatos).Tras los resultados de la segunda vuelta, Cabal explicitó sus vocación de ser una férrea oposición a Petro. "Una etapa difícil de la vida nacional está por empezar y debemos prepararnos para enfrentarla, con el tesón que demanda la defensa de nuestros principios y valores. No es momento para el conformismo, es momento de luchar por nuestra libertad".La colombiana se ha caracterizado por realizar declaraciones polémicas y mantener una postura muy crítica contra el Pacto Histórico, que asumirá la Presidencia en agosto. Recientemente, cuestionó que Petro designará referentes sociales indígenas al frente de organismos del Gobierno.Es una fiel defensora de figuras como Donald Trump o Jair Bolsonaro, y de políticas como el porte de armas.María Fernanda CarrascalMás conocida con Mafe Carrascal, es una joven política colombiana, activista de causas entre las que se encuentran el rechazo al Grupo AVAL, una protesta contra los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en el país y la exigencia de la renuncia del exfiscal Nestor Humberto Martínez, sospechoso de estar involucrado en el caso.La profesional en Relaciones Internacionales, especialista en Gerencia y Asuntos Públicos ocupa su curul como representante de la Cámara por Bogotá como miembro de la coalición Pacto Histórico.Entre sus aspiraciones están promover una ley contra el hambre para combatir la desigualdad en el país y asegurar el acceso a una canasta básica de alimentos, fomentar la inclusión financiera para pequeñas y medianas empresas e impulsar políticas de seguridad nacional.Roy BarrerasEl médico, sociólogo y senador por el Pacto Histórico ejercerá la presidencia del Congreso durante el primer año de la legislatura, un puesto que ya había ocupado entre 2012 y 2013.Barreras se vinculó a la coalición liderada por Petro en 2021, luego de una carrera política en la que militó para varios movimientos: en el 2000 se unió al Partido Cambio Radical en el que militó hasta 2009, año en que se involucró con el Partido de la U, movimiento en el que tuvo participación e incluso ocupó la codirección hasta 2012.Además de formación en derecho, desempeñó diversos oficios durante su juventud, en la que trabajó como taxista, enfermero, y panadero.En recientes declaraciones a la prensa local, el político colombiano ha manifestado que las prioridades del nuevo Congreso deberán contemplar una reforma tributaria y la revisión del Presupuesto General de la Nación para el próximo año.Miguel Polo PoloEl nuevo congresista, que recibió recientemente su grado universitario de administrador público, ocupó su puesto como representante a la Cámara por el Centro Democrático, tras acceder a la curul como referente afro.Sin embargo, el joven, caracterizado por un perfil polémico, no genera simpatía en las comunidades afrocolombianas que se sienten representados por Pacto Histórico y particularmente por la vicepresidenta electa, la activista afrocolombiana, Francia Márquez.Polo Polo incluso fue abucheado el día de su asunción, cuando se dirigía a tomar juramento de su nuevo cargo."Vos no nos representás, no representás a los negros de Colombia", acusó uno de los detractores del político que se ha mostrado defensor del Gobierno de Iván Duque.

