https://mundo.sputniknews.com/20220720/zelenski-un-presidente-preocupado-por-salir-en-las-fotos-1128520787.html

Zelenski, "un presidente preocupado por salir en las fotos"

Zelenski, "un presidente preocupado por salir en las fotos"

El interés del presidente ucraniano Volodimir Zelenski de participar de la Cumbre del Mercosur puso en debate la incidencia de la Casa Blanca en Kiev para buscar aliados en América Latina.

2022-07-20T22:05+0000

2022-07-20T22:05+0000

2022-07-20T22:05+0000

telescopio

mercosur

tratado de libre comercio (tlc)

china

uruguay

volodímir zelenski

rusia

ucrania

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

unión europea

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/14/1128520642_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_fed179b0bcdf0b1f01f611ac2b9bc96e.jpg

Zelenski, “un presidente preocupado por salir en las fotos” Zelenski, “un presidente preocupado por salir en las fotos”

La solicitud del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, de brindar un mensaje durante la IX Cumbre de Jefes de Estado del Mercado Común del Sur (Mercosur) no logró el consenso del bloque regional, a pesar del apoyo inicial del presidente de Paraguay Mario Abdo Benítez.El vicecanciller paraguayo Raúl Cano aseguró en conferencia de prensa, en el marco de la cumbre del bloque, celebrado en la ciudad paraguaya de Luque, que “no están dadas las condiciones para que el Mercosur hable con Zelenski"."Creo que la de Zelenski es una acción de un presidente más preocupado por salir en las fotos de los foros internacionales que dialogar con quien tiene que hacerlo", dijo a Telescopio el uruguayo Daniel Caggiani, expresidente del Parlasur y actual senador del opositor Frente Amplio."El que ha metido la cola en el conflicto entre Rusia y Ucrania es EEUU a través de la OTAN, y sin duda quienes más sufren son los ucranianos y los rusos. Cuando el imperio mete la cola, nunca se benefician los intereses populares de los países, sino los sectores armamentistas que terminan lucrado de manera muy importante", agregó.El parlamentario se refirió además al papel de la Unión Europea (UE), la cual a su criterio en lugar de conciliar en el conflicto de Ucrania, se alinea con EEUU y entorpece la paz."Hay una responsabilidad fundamental, sobre todo por parte de la UE de establecer algún grupo de diálogo. En un momento se hablaba del Grupo de Minsk, el mecanismo de Normandía que permitió en momentos complicados recuperar el diálogo. Sin embargo, la UE en lugar de rodear de diplomacia a Ucrania, la rodea de armamento", manifestó.El senador uruguayo aseguró además que la actitud de Washington "no ayuda a una búsqueda entre países como Rusia y Ucrania, con una historia común a establecer una mesa de negociación”."Lamentablemente EEUU ha sido uno de los principales responsables de los últimos conflictos internacionales en el mundo por vía directa o tercerizada", destacó el entrevistado.Cumbre complicadaEn tanto, el bloque regional, cuyos presidentes se reúnen este jueves 21 de julio, tiene varios temas en agenda: el arancel externo común, la flexibilidad del bloque y los efectos de la crisis internacional por el conflicto entre Moscú y Kiev.Uruguay, que asumirá la presidencia pro tempore del Mercosur, tiene entre sus objetivos comenzar a negociar de manera bilateral un Tratado de Libre Comercio con China.La instancia no es sencilla. Los presidentes del Mercosur tienen opiniones divididas al respecto.Argentina está en contra y Paraguay quiere resguardar su relación con Taiwán, que China no reconoce. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no acudió a la Cumbre por estar enojado con Uruguay, por su decisión en solitario de iniciar las negociaciones con el gigante asiático para un Tratado de Libre Comercio.En ese sentido, el uruguayo Ignacio Bartesaghi, doctor en Relaciones Internacionales, dijo a Telescopio que Uruguay intentará conseguir apoyos."El contexto internacional está sometiendo a todos los países a desafíos en las cadenas de abastecimiento, presiones inflacionarias, suba de precios. El Mercosur tiene que moverse rápido y abrir espacios a los miembros para que tomen decisiones. Hay que ser ágiles y flexibles", señaló el analista.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

china

uruguay

ucrania

unión europea

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mercosur, tratado de libre comercio (tlc), china, uruguay, volodímir zelenski, rusia, ucrania, 📰 operación militar especial de rusia en ucrania, unión europea, eeuu, аудио