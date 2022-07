https://mundo.sputniknews.com/20220720/por-que-los-estudiantes-cubanos-optan-por-las-universidades-rusas-1128495442.html

¿Por qué los estudiantes cubanos optan por las universidades rusas?

¿Cómo es estudiar en Rusia? Los jóvenes cubanos que actualmente estudian en la Universidad Estatal delos Urales del Sur (SUSU) compartieron sus experiencias... 20.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-20T11:21+0000

2022-07-20T11:21+0000

2022-07-20T11:23+0000

ciencia

rusia

cuba

universidad estatal de los urales del sur

estudiantes

📝 reportajes

La Universidad Estatal de los Urales del Sur es una universidad de investigación multidisciplinar que lleva a cabo investigaciones innovadoras en la mayoría de las áreas prioritarias del desarrollo científico y tecnológico.Prepara a profesionales y especialistas altamente cualificados en muchos campos. Esto lo confirman los estudiantes, entre ellos Yudennys Domínguez Leyva de Cuba, quien explica a Sputnik las razones de su decisión de estudiar en la SUSU que se encuentra en Cheliábinsk."Rusia para mí es uno de los países más importantes en mi vida personal. En primer lugar por la larga amistad que hemos tenido incluso antes en el campo socialista. Son dos países que han sabido mantener una amistad. En mi caso soy cubano y como pueden apreciar estoy muy lejos de mi país, pero me siento orgulloso de estudiar en esta nación por su cultura y la manera de ser de las personas. Por ejemplo, en esta ciudad las personas son como en mi país: muy serviciales. Además, es una ciudad muy tranquila. Mi universidad tiene muchas cosas positivas: sus maestros, el aprendizaje que te brindan es muy especial. El trato hacia los estudiantes es especial junto con los profesionales que son muy talentosos. Pude conocer Moscú, pero en realidad me gusta esta ciudad por su tranquilidad. A mis compañeros les diría que es muy recomendable esta universidad por todo lo que he vivido en ella y que no se arrepentirán", destacó.Domínguez Leyva estudia Filología, pero la universidad ofrece varios programas como Relaciones Internacionales, Lingüística, Economía, Mecatrónica y Robótica, Ingeniería Eléctrica y muchos otros. Además, un estudiante puede elegir un programa de licenciatura o de máster impartido en inglés.Entre las ventajas competitivas de la Universidad Estatal de los Urales del Sur figuran el alto nivel de educación, la disponibilidad de principales laboratorios y centros de investigación y enseñanza, profesores de alto nivel, las modernas tecnologías de la enseñanza, excelentes condiciones para la formación de profesionales y el centro de formación militar.La SUSU tiene todo para el desarrollo de la creatividad, el deporte y el voluntariado. Además de la alta calidad de la enseñanza, hay que señalar que la universidad reúne todas las condiciones para el desarrollo de los estudiantes en las esferas creativa, deportiva y social. Los alumnos pueden participar en varias docenas de secciones deportivas en diferentes áreas: hockey, baloncesto, esquí, natación, judo, animadoras y otras. La universidad cuenta con una base única: el Palacio de Deportes, un complejo educativo y deportivo. El complejo deportivo cuenta con gimnasios únicos como gimnasios de halterofilia que cumplen las normas internacionales.

cuba

2022

rusia, cuba, universidad estatal de los urales del sur, estudiantes, 📝 reportajes