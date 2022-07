https://mundo.sputniknews.com/20220720/ningun-pais-del-mercosur-puede-darle-lecciones-de-integracion-a-uruguay-1128515593.html

"Ningún país del Mercosur puede darle lecciones de integración a Uruguay"

2022-07-20T20:20+0000

2022-07-20T20:20+0000

2022-07-20T20:30+0000

"Nadie puede darnos lecciones de integración y no corresponde que lo hagan porque hemos dado buenas muestras de querer integrarnos", afirmó Bustillo durante una conferencia de prensa en el marco de la cumbre del Mercosur, que se realiza en Asunción este 20 y 21 de julio.Por su parte, el canciller remarcó que Brasil y Paraguay apoyan la propuesta de Uruguay de una mayor modernización y flexibilización del Mercado Común del Sur (Mercosur).El canciller remarcó que durante la presidencia pro témpore de Uruguay, que comienza tras esta cumbre, se impulsará la "modernización y el sinceramiento" del bloque."Nuestra primera opción es negociar juntos con los socios del Mercosur, pero no nos podemos permitir la inmovilidad. Deseamos que sea con nuestros socios naturales, pero si no es así, tenemos que darle mayor bienestar a nuestro pueblo", agregó.El bloque está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con Venezuela actualmente suspendido y Bolivia en proceso de adhesión.En anteriores oportunidades, la propuesta de Uruguay de una mayor flexibilización ha sido rechazada por Argentina.El 26 de marzo de 2021, durante una cumbre por los 30 años del Mercosur, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou dijo que, al no permitir esa flexibilización, el bloque estaba siendo un "lastre" para su país.Su par argentino, Alberto Fernández, respondió duramente señalando que quien considere que el Mercosur es un lastre puede "tomar otro barco". Asimismo, Bustillo declaró que el Gobierno uruguayo apuesta a que el Mercosur acompañe el tratado de libre comercio que el país impulsa con China y busca que sus beneficios también alcancen al bloque.Consideró que el Mercosur "necesita abrirse al mundo" e indicó que esta propuesta no complicaría a Paraguay, que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán, porque la propuesta es reconocer que hay "una China, pero dos sistemas".El 18 de julio, el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, anunció que su Gobierno comenzó de manera formal la negociación con China para un TLC, luego de que el análisis de factibilidad dio una "conclusión positiva".Las negociaciones entre Montevideo y Pekín generaron molestias en algunos de los socios del grupo, especialmente en Argentina, por considerar que los países miembros no pueden firmar acuerdos comerciales de forma unilateral.Sin embargo, Lacalle Pou afirmó en conferencia de prensa que el derecho internacional vigente habilita a Uruguay "a avanzar en la flexibilización" del Mercosur.

2022

