La fiscal general de Perú cita al exministro por denuncias sobre corrupción en el Gobierno

La fiscal general de Perú cita al exministro por denuncias sobre corrupción en el Gobierno

LIMA (Sputnik) — La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, citó al exministro del Interior Mariano González a raíz de las denuncias que hizo sobre... 20.07.2022

2022-07-20T18:37+0000

2022-07-20T18:37+0000

2022-07-20T18:37+0000

américa latina

perú

"La fiscal de la Nación [fiscal general] cita al exministro del Interior, Mariano González, para tomar su declaración por los hechos relatados que configurarían presuntos actos delictivos", indicó el Ministerio Público a través de su cuenta en Twitter.El exministro González fue separado sorpresivamente de su cargo en la víspera por el presidente Pedro Castillo, quien no dio explicaciones sobre su decisión.Luego de ser separado, el exministro dijo a la televisora local Panamericana que "no tenía ninguna duda de que Pedro Castillo estaba comprometido con actos de corrupción", declaraciones que han motivado la citación de parte de la fiscal general.González también manifestó que el jefe de Estado estaría buscando obstruir a la justicia, pues alegó que su despido se debió al rechazo hacia su iniciativa de crear un equipo especial de la Policía Nacional que ayude a la fiscalía en sus investigaciones sobre presunta corrupción a funcionarios y exfuncionarios del Gobierno.La fiscal general no ha fijado fecha para la citación del exministro del Interior.

