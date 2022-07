La Embajada china en Praga condena visita de una delegación de Taiwán a Chequia

https://mundo.sputniknews.com/20220720/la-embajada-china-en-praga-condena-visita-de-una-delegacion-de-taiwan-a-chequia-1128498233.html

PRAGA (Sputnik) — La Embajada de China en Praga expresó una decidida protesta por la visita a la República Checa de una delegación parlamentaria de Taiwán... 20.07.2022, Sputnik Mundo

You Si-kun intervendrá ante los miembros del Senado checo, será el punto final de la visita de tres días de duración de la delegación taiwanesa a la república.Los parlamentarios de Taiwán visitaron la antigua ciudad de Telc en el este del país y sostuvieron negociaciones sobre la cooperación económica y cultural con los dirigentes del distrito de Vysocina, también situado en el este de Chequia.Pekín en más de una ocasión instó a Estados Unidos y a la Unión Europea a cesar los contactos oficiales con Taiwán y dejar de apoyar los ánimos separatistas en la isla, así como llamó a Taipéi a no agravar la tensión a ambos lados del estrecho de Taiwán manteniendo contactos con los países occidentales.La Cancillería china dijo en numerosas ocasiones que el asunto de Taiwán es el tema más sensible en las relaciones entre Washington y Pekín.Taiwán se convirtió en 1895 en colonia de Japón y durante los 50 años posteriores estuvo gobernado por la administración colonial japonesa. Tras la derrota sufrida por Japón en 1945 en la II Guerra Mundial, pasó a formar parte de China.Los vínculos entre Pekín y Taipéi se rompieron en 1949 después de que las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang, encabezado por Chiang Kai-shek, sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista de China y se trasladaran a Taiwán.Las relaciones entre Taiwán y la China continental se restablecieron solo a nivel empresarial e informal a fines de la década de 1980. La política fundamental del Gobierno chino respecto a Taiwán es la reunificación pacífica bajo el principio de "un país dos sistemas".

