El romance entre Tesla y las criptomonedas llega a su fin

La compañía estrella del hombre más rico del mundo informó que se deshizo del 75% de sus inversiones en bitcóins, a las que sustituyó con moneda fiduciaria. Gracias a ello, la firma se embolsó 936 millones de dólares en ganancias. En un comunicado, la empresa de vehículos eléctricos de última generación reconoció que la caída generalizada del bitcóin golpeó negativamente sus utilidades del segundo trimestre del año, aunque no especificó la magnitud de la afectación. Tras la operación, Tesla se quedó con 218 millones de dólares en criptomonedas. En febrero de 2021, la empresa compró 1.500 millones de bitcóins mientras su dueño, Elon Musk, hablaba maravillas sobre este activo y otras criptodivisas. De hecho, cada que el multimillonario de origen sudafricano se expresaba positivamente del bitcóin u otras monedas similares, el mundo cripto se veía beneficiado en el mercado. El bitcóin resintió el anuncio de Tesla. Su valor cayó por primera vez en tres sesiones en hasta 1,6, según datos de la agencia Bloomberg. Una mala noticia para quienes tienen invertido su dinero en este activo, que enfrenta una racha negativa desde el 13 de junio, cuando se desplomó más de 30% hasta los 20.000 dólares. Desde noviembre pasado, el bitcóin ha perdido aproximadamente el 70% de su valor, cuando un bitcóin se cotizaba en unos 69.000 dólares.El idilio llegó a su finLas criptodivisas han sido un dolor de cabeza para Elon Musk en 2022. En junio pasado, se informó que el también propietario de SpaceX enfrenta una demanda millonaria por haber promovido su criptomoneda, el dogecoin, sin la responsabilidad financiera ni la ética que debe guardarse con todos los inversionistas.El demandante Keith Johnson asegura que Musk construyó una estafa piramidal alrededor de dogecoin, la criptomoneda que surgió como un meme, cuyo valor subía o bajaba cada vez que Musk hablaba de ella en redes sociales o en medios de comunicación.Según Johnson, que se describe a sí mismo como "un ciudadano estadounidense que fue estafado", el multimillonario montó una red jugó con la especulación para sacar dinero de los inversionistas a través de una estructura bien organizada.La denuncia fue presentada ante un tribunal de Nueva York y Johnson quiere que sea clasificada como una demanda colectiva, ya que él no fue el único que perdió dinero con el dogecoin. Además, no sólo fue demandado Musk como persona física: la denuncia también incluye a su conglomerado de Tesla y SpaceX.Los demandantes exigen 86.000 millones de dólares en daños primarios y los llamados daños triples de 172.000 millones. En total: 285.000 millones de dólares, es decir, más de lo que tiene como fortuna el mismo Musk, quien según Bloomberg posee 225.000 millones de dólares.

