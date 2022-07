https://mundo.sputniknews.com/20220720/el-gabinete-italiano-consigue-confianza-en-la-camara-alta-del-parlamento-1128514687.html

El gabinete italiano consigue confianza en la Cámara Alta del Parlamento

El gabinete italiano consigue confianza en la Cámara Alta del Parlamento

ROMA (Sputnik) — El Consejo de Ministros de Italia obtuvo una mayoría relativa en una votación de confianza celebrada en el Senado de la República (Cámara Alta... 20.07.2022, Sputnik Mundo

De los 133 senadores que participaron en el voto, 95 estuvieron a favor del Gobierno.Las tres principales alas de la coalición gobernante italiana —el Movimiento 5 Estrellas (M5S) y las centroderechas Forza Italia y la Liga— se negaron a participar en el voto de confianza al gabinete dirigido por Mario Draghi. Así, alrededor de un tercio del total de parlamentarios no tomó parte en la votación.Draghi pidió este 20 de julio al Senado que se sometiera a votación una resolución que solicitaba a la Cámara Alta que aprobase su discurso programático.La Liga y Forza Italia advirtieron que sus legisladores sólo estaban dispuestos a votar su propia resolución, en la que decían que debía formarse una nueva mayoría sin la participación del M5S.Más tarde, la cadena Rainews24 comunicó que Draghi, presuntamente, se reunirá el 21 de julio con el presidente Sergio Mattarella. Citando fuentes del Palacio del Quirinal, el canal de televisión informó de que el primer ministro asistirá el 21 de julio por la mañana a una reunión de la Cámara de Diputados (Cámara Baja del Parlamento nacional), en la que también se tratará la cuestión de confianza al Ejecutivo.Según el diario Corriere della Sera, "políticamente ya no hay mayoría, pero en números el Senado no ha votado en contra de la confianza, por lo que el premier ha decidido tomarse la noche para reflexionar".Draghi dimitió la semana pasada, reclamando el fin de la mayoría nacional después de que el M5S no participara en una votación de confianza en el Gobierno. El presidente Mattarella no aceptó la dimisión de Draghi y le invitó a informar al Legislativo sobre la actual situación política interna.Este mismo 20 de julio, Draghi afirmó que el "pacto de confianza" que sustenta la coalición gobernante y el Gobierno del país debe reconstruirse por completo.

