https://mundo.sputniknews.com/20220720/dolar-blue-el-micromercado-cambiario-que-desvela-a-los-argentinos-1128517986.html

Dólar 'blue', el micromercado cambiario que desvela a los argentinos

Dólar 'blue', el micromercado cambiario que desvela a los argentinos

BUENOS AIRES (Sputnik) — La rutina de los argentinos comienza como en casi todos lados: un baño, desayuno y un chequeo de los datos necesarios para salir de... 20.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-20T20:58+0000

2022-07-20T20:58+0000

2022-07-20T20:59+0000

américa latina

argentina

💬 opinión y análisis

📈 mercados y finanzas

dólar

💶 divisas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1c/1112662046_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_fd36e25bb3c978fa243a0dae854308b9.jpg

Desde el 6 de enero de 2002, cuando el entonces presidente transitorio Eduardo Duhalde anunció el fin de la convertibilidad —igualdad del valor del peso frente al dólar—, los habitantes de este país sudamericano viven una relación histérica con la divisa que rige el mercado cambiario mundial, y existen muchos factores que llevaron a esto, aunque no son materia para este artículo.Este 20 de julio, Argentina alcanzó una cotización inédita de 317 pesos por cada dólar en el mercado paralelo, ilegal, o blue, como se lo llama en la city porteña.Se trata de un mercado que nació con los cepos a la moneda estadounidense que impuso la expresidenta —hoy vicepresidenta— Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), con el objetivo de frenar la fuga de divisas, componente estructural siempre silenciado a la hora de analizar la economía argentina.Sin embargo, el dólar informal tiene casi 90 años de historia en la Argentina, aunque fue bautizado blue (azul), hace una década, se cree, como adaptación a una clásica frase que se repite en las calles de Buenos Aires: "Más falso que dólar celeste".La crisis económica desatada por la pandemia de COVID-19, el conflicto entre Ucrania y Rusia con sus consabidos aumentos en los precios de los commodities, la gigantesca deuda contraída por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) y la propia especulación de ahorristas y empresarios locales han disparado una vez más la cotización del dólar, por lo que el Gobierno se vio obligado a dar explicaciones.Medidas que se sumarán a las de hace una semana, cuando el Gobierno argentino elevó de 35% a 45% la percepción del impuesto a las ganancias (salario) y de los bienes personales (renta) para operaciones destinadas al consumo en dólares en el exterior, y a tantas otras intentonas.Todo eso por un mercado cambiario que alcanzaría apenas el 0,6% del total negociado por día.Para el economista del Centro de Economía Política de Argentina (CEPA), Leandro Zicarelli, los ilegales o paralelos "son mercados pequeños que apuntan a la demanda y no hay políticas de oferta"."En el margen [el dólar blue] afecta, más cuando las diferencias son tan grandes y crecen tan rápido. Vos podés tener un escenario donde tengas una brecha relativamente alta pero estable. En ese contexto impacta pero poco, pero cuando la brecha es muy grande y crece muy rápido tiene un impacto en las variables reales", dice Zicarelli.Hace una década, el dólar oficial cotizaba 4,57 pesos, mientras que este 20 de julio, la divisa se vendía en 136,08 pesos. El blue, en tanto, creció 20% en poco menos de un mes, azuzado por la dimisión de Martín Guzmán y la llegada de Silvina Batakis al ministerio de Economía, entre otros factores.Al mismo ritmo crecieron los precios y, por consiguiente, la tensión social.El marginalLa economía argentina no difiere demasiado a la de otros países. El mercado cambiario oficial es donde se cursa el comercio internacional, donde operan los bancos como intermediarios. Entonces, si un banco tiene un exportador que tiene que recibir 100 dólares y un importador que tiene que mandar 100 dólares al exterior, esas operaciones calzan entre sí y no van al mercado oficial a pedir dólares, donde se negocian los excedentes."El blue es un mercado chico, el mercado de cambios oficial puede llegar a mover 1.000 millones de dólares en un día, las compensaciones del mercado oficial pueden andar en los 300, 400 millones netos por día y el dólar blue puede estar moviendo tres millones por día. Hoy debe estar un poco más arriba, pero aun si fuera el doble estamos hablando de nada en relación al oficial", explica el economista.Sin embargo todos hablan de él y su ascenso parece imposible de detener, arrastrando consigo todo tipo de precios.En suma, el mercado paralelo "tiene un componente de demanda estructural que no tiene una contraparte en la oferta y por eso vuela tanto"."Hay todo un sistema económico que genera en otro lugar, que es aparte del sistema formal. Es marginal, es más chico, pero del mismo modo te podría decir que la economía argentina tiene un flujo de pesos que es 20 veces lo que mueve el dólar oficial y sin embargo el dólar oficial es referencia", se resigna el economista.Mientras tanto, la brecha entre la cotización oficial y la paralela es cada vez más grande, los ahorros en líquido "verde" se llevan unos 200.000 millones y la fuga a través del turismo receptivo sigue aumentando un déficit que el CEPA calcula en 1.000 millones más.Demasiados condimentos para una sopa cada día más picante.

https://mundo.sputniknews.com/20220713/asi-western-union-y-prex-oficializan-el-dolar-paralelo-en-argentina-1128149482.html

https://mundo.sputniknews.com/20220708/peso-argentino-se-deprecia-respecto-al-dolar-informal-y-amplia-la-brecha-con-el-oficial-1128003894.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ramiro Barreiro

Ramiro Barreiro

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ramiro Barreiro

argentina, 💬 opinión y análisis, 📈 mercados y finanzas, dólar, 💶 divisas