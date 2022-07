https://mundo.sputniknews.com/20220720/como-las-sanciones-de-eeuu-obstaculizan-la-ayuda-de-rusia-a-america-latina-en-materia-de-mineria---1128504707.html

¿Cómo las sanciones de EEUU obstaculizan la ayuda de Rusia a América Latina en materia de minería?

Rusia podría ayudar a los países de América Latina en la organización de la extracción de minerales, incluidos los metales raros, declaró a Sputnik Nikolái... 20.07.2022, Sputnik Mundo

Rusia podría ayudar a los países de América Latina en la organización de la extracción de minerales, incluidos los metales raros, declaró a Sputnik Nikolái Pereslavski, miembro del departamento de investigación económica y financiera del grupo ruso CMS Institute. No obstante, las sanciones de EEUU obstaculizan este proceso.El el medio The Hill, citando a representantes de la industria minera y a funcionarios de Estados Unidos, informó que las compañías norteamericanas están perdiendo la lucha por los contratos de producción de litio en los países de América Latina frente a Rusia y China. Según la publicación, Washington no usa su influencia diplomática para apoyar a las empresas estadounidenses.Como comenta Pereslavski, las sanciones de Occidente impuestas contra Rusia en cierta medida pueden obstaculizar los planes rusos de organizar la extracción de metales en América Latina.En ese sentido, Pereslavski recordó que algunas empresas brasileñas ya renunciaron a las empresas conjuntas con Rusia a causa de las restricciones.El representante de CMS Institute señaló que cada vez más países quieren unirse al grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), incluidos los de América Latina, lo que significa que los miembros de ese organismo obtendrán un derecho prioritario de invertir en yacimientos y desarrollarlos.

