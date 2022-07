https://mundo.sputniknews.com/20220720/colombia-celebra-212-anos-de-independencia-con-desfile-militar--video-1128517715.html

Colombia celebra 212 años de independencia con desfile militar | Video

Colombia celebra 212 años de independencia con desfile militar | Video

BOGOTÁ (Sputnik) — Colombia celebró 212 años de independencia con el tradicional desfile de sus fuerzas militares en varias ciudades del país. 20.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-20T20:52+0000

2022-07-20T20:52+0000

2022-07-20T20:52+0000

américa latina

colombia

independencia

iván duque

desfile militar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/14/1128518735_0:166:1600:1066_1920x0_80_0_0_e07cafcfc660b3fa1b817a5863cb1f95.jpg

"Luego de 30 meses de pandemia, nos llena de emoción y orgullo volver a ver en las calles de Colombia el desfile militar del 20 de julio, que reúne, con júbilo, a los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Militares, así como a las familias colombianas", dijo el presidente, Iván Duque en el discurso inaugural del desfile.La actividad principal se realiza en la capital Bogotá; los uniformados participantes aseguran que es un honor pertenecer a las instituciones estatales y desfilan con la frente en alto.El símbolo más representativo para los colombianos es la bandera tricolor (amarilla, azul y roja) y no solo los policías y soldados la ondean con orgullo; en las calles, la ciudadanía sacó a relucir la bandera para celebrar la fiesta patria que se conmemora cada 20 de julio."Mi hijo es militar y eso me llena de orgullo, me hace feliz. A veces mucha gente no entiende lo difícil que es para ellos esa profesión y lo difícil que es para nosotros, los familiares, tener una vida tranquila", dice entre lágrimas María Jimena Díaz, madre de uno de los hombres que desfila.En Bogotá, cerca de 12.000 miembros de las Fuerzas Militares participaron en el desfile, de los cuales 6.000 son miembros del Ejército Nacional.La actividad también se llevó a cabo en las principales ciudades colombianas, como Medellín (noroeste), Cali (suroeste), Barranquilla (noroeste) y Cartagena (noroeste).

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

colombia, independencia, iván duque, desfile militar