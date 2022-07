Más de 130.000 litros de petróleo se derraman en aguas de la isla bahameña Gran Exuma

"Según mi información, en algún momento de anoche, entre las 17.00 y 4.00 [GMT-4], una embarcación, The Arabian, contratada por Sun Oil estaba descargando combustible a BPL en la zona de la Old Navy Base, en Georgetown, y esta mañana se confirmó que se produjo un derrame significativo de 30.000 galones", dijo Cooper citado por el diario The Nassau Guardian.