Una foto del telescopio James Webb revela el daño notable ocasionado por un micrometeoroide

Una foto del telescopio James Webb revela el daño notable ocasionado por un micrometeoroide

Según informa la NASA, el micrometeoroide chocó contra uno de los 18 espejos hexagonales del telescopio entre el 22 y 24 de mayo. La agencia espacial estadounidense anunció este incidente en junio y destacó que el tamaño del objeto era más grande de lo que se modeló en las pruebas antes del lanzamiento.Ahora los científicos han revelado una imagen que muestra el daño ocasionado por la diminuta roca, junto con un informe en el que detallan sobre lo aprendido en los primeros seis meses desde el lanzamiento del telescopio. Afortunadamente, a pesar de ser un daño sustancial, el efecto en el funcionamiento general del James Webb parece ser poco significativo, aunque los ingenieros aún están analizando los efectos que podrán tener los micrometeoroides a largo plazo sobre el avanzado sistema.En el informe se destaca que la reserva de combustible debería durarle al telescopio unos 20 años, pero los científicos no están seguros sobre el impacto que tendrán los micrometeoroides sobre la operación y funcionamiento del James Webb.Los impactos de estos cuerpos espaciales no son algo nuevo en sí: la Estación Espacial Internacional y el telescopio Hubble se enfrentan con cierta regularidad a ellos. Pero el caso del James Webb es diferente, pues se encuentra en el Punto de Lagrange 2, a unos 1.5 millones de kilómetros de la Tierra, lo cual hace imposible realizar cualquier reparación.Cabe destacar que este último no ha sido el primer impacto de un micrometeoroide, y que ha habido un total de seis. Los científicos notaron ciertas deformaciones causadas por estos golpes en la fase de alineamiento de los espejos, y en el informe se dice que estos seis encuentros iban en concordancia con las modelaciones, que tenían previsto una media de un golpe de micrometeoroide al mes. Afortunadamente, algunas de estas deformaciones se pueden corregir alineando los espejos.Sin embargo, mientras la frecuencia de los golpes de micrometeoroides ha ido acorde a lo planificado, la fuerza de uno de ellos ha superado las expectativas. Como consecuencia, una de las secciones se ha dañado demasiado como para que sea posible arreglarla con una mera alineación de espejos.Se destaca que el impacto general en la misión del telescopio no es tan grande, pues solo una pequeña parte del área total del espejo está afectada. Los otros 17 segmentos del espejo no fueron dañados y los científicos los reorientaron para minimizar el daño.Eso sí, los ingenieros aún no saben si lo que ha ocurrido ha sido el poco probable impacto de gran fuerza, que se pronosticó una vez cada varios años, o que los segmentos del espejo resultaron no ser tan resistentes a impactos de micrometeoroides como se esperaba.Actualmente están analizando la posible cantidad de micrometeoroides peligrosos y están desarrollando medidas para evitarlos, como por ejemplo, restringir la dirección en la que apunta el telescopio. O sea, están considerando minimizar el tiempo durante el cual el espejo está orientado en la dirección del movimiento del telescopio, que es cuando se incrementa la posibilidad de chocar contra un micrometeoroide y que este impacto sea más fuerte.El desarrollo de estas medidas es importante, pues se espera que en 2023 y 2024 el James Webb atraviese a través de las nubes de partículas que dejará a su paso el cometa Halley.

