https://mundo.sputniknews.com/20220719/un-piloto-sobrevive-tras-dar-11-volteretas-en-su-nissan-gt-r-de-1500-caballos--video--1128443038.html

Un piloto sobrevive tras dar 11 volteretas en su Nissan GT-R de 1.500 caballos | Video

Un piloto sobrevive tras dar 11 volteretas en su Nissan GT-R de 1.500 caballos | Video

Un horripilante accidente ocurrió en Australia en junio durante la competición GT-R Challenge celebrada en el aeropuerto de Cootamundra. Allí, un Nissan GT-R... 19.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-19T01:30+0000

2022-07-19T01:30+0000

2022-07-19T01:30+0000

tecnología

⚙️ motor

💢 insólito

📹 videoclub

carrera

accidentes de tránsito

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/13/1128442538_347:0:2294:1095_1920x0_80_0_0_49e0918bac73542860ff4983a4b88f18.jpg

Ha sido el primer accidente registrado en esta competición en los últimos 14 años, pero afortunadamente no hubo víctimas mortales y el piloto vivió para contar la historia. Tal y como se puede ver en el video, el piloto Mick Mansour tuvo problemas a la hora de mantener el auto en línea recta.Realizaba correcciones de dirección mientras la bestia seguía acelerando y se dirigía hacia el césped. Mick estaba muy confiado, y por ello decidió no frenar y seguir adelante. Pero todo salió mal cuando una de las ruedas tocó la hierba, haciendo que el auto se pusiera de lado a una velocidad de 270 km/h.La llanta delantera reventó y ya no había nada que Mick pudiera hacer para parar el vehículo. El piloto admitió que pensaba que moriría aquel día, pero por suerte este no ha sido el caso. De hecho, ha sido un auténtico milagro, pues no sufrió ninguna contusión ni fractura de hueso: solo unos cuantos moratones. Así que salió del hospital el mismo día.El Nissan GT-R que estaba manejado ha sido modificado para realizar carreras de aceleración y, de hecho, originalmente tenía una potencia de 2.100 caballos, pero resultó que eran demasiados para que fuera posible manejarlo, así que le redujeron la potencia. Tal y como se puede ver en el video, incluso los 1.500 caballos resultaron demasiado salvajes para ser domados.Aparte de la potencia, también se modificó la cabina para proporcionar la máxima seguridad, que junto con el casco puesto probablemente le salvaron la vida a Mick. En lo que se refiere al auto, se pudo salvar el motor, la caja de cambios, el diferencial, dos ruedas y algunas partes del interior.

https://mundo.sputniknews.com/20220709/un-dia-de-luto-para-ferrari-destrozan-el-unico-250-gt-breadvan-en-una-carrera--video-1128027029.html

https://mundo.sputniknews.com/20220624/fuerte-como-un-tanque-prueban-un-toyota-land-cruiser-blindado-con-15-kilos-de-explosivos--video-1127258155.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

⚙️ motor, 💢 insólito, 📹 videoclub, carrera, accidentes de tránsito